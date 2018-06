EIZO-Filmprojekt Colourclass Lofoten – Landschaftsfotografie und Farbmanagement

Heute startet der Monitorhersteller EIZO die Colourclass Lofoten – eine Videoserie, die am 9.06.2018 auf der Photo + Adventure in Duisburg Premiere feiert. In den folgenden fünf Wochen wird jeweils eine weitere Folge auf www.eizo.academy veröffentlicht.

Die sechsteilige Filmreihe befasst sich mit dem vollständigen Workflow der Landschaftsfotografie – von der Planung bis zum fertigen Ausdruck. Die Themen Farbe und Farbmanagement nehmen dabei einen besonderen Stellenwert ein.

Inhalte der einzelnen Folgen

Folge 1: Wahl der Ausrüstung, Anreise

Folge 2: Locationplanung mit Apps

Folge 3: Histogramm, Einsatz von Verlaufs- und ND-Filtern

Folge 4: „Location analysieren“ – Wie man aus einer imposanten Landschaft ein beeindruckendes Foto macht

Folge 5: Kamera-Kalibrierung, Monitortechnik und -kalibrierung

Folge 6: Druckerprofilierung, ICC-Profile, Papier & Druckereinstellungen, Druck

Die Protagonisten

Für die Videoserie sind Christian Ohlig – Fotograf und Farbmanagement-Experte von Monitorhersteller EIZO – und Serdar Ugurlu – Lofotenkenner, Landschaftsfotograf und Mentor von PhotoTours4U – auf das Lofoten-Archipel in Norwegen gereist, um hoch im Norden Europas eine ganz besondere Lichtstimmung einzufangen. Die Fotografen wurden von einem Filmteam von www.hunderteins.de begleitet, das die reizvolle Landschaft auch in bewegten Bildern einfing.

Die Location

Bedingt durch die Lage bis zu 300 km nördlich des Polarkreises kann man auf den Lofoten Inseln wenige Wochen lang eine „Dauerdämmerung“ erleben. Diese ist geprägt durch schräg einfallendes, goldenes Licht über Stunden hinweg. Selbst nach dem Sonnenuntergang verschwindet die Sonne nicht gänzlich, vielmehr bleibt sie knapp unter dem Horizont, und taucht während dieser „Nachtstunden“ alles in ein goldrotblaues Licht. Ideale Bedingen also für die Landschaftsfotografie und spektakuläre Farben.

Die Ausrüstung

Um diesen Workflow von der Planung bis hin zum fertigen Ausdruck demonstrieren zu können, wurde eine komplette „Digitale Dunkelkammer“, bestehend aus EIZO ColorEdge-Monitoren, einer leistungsfähigen PixelStation von PixelComputer, dem Din A2-Drucker SC P800 von Epson sowie einer Menge Fine-Art Papier von ILFORD, nach Nord-Norwegen transportiert.

Bei der Realisierung des Prokekts wurde EIZO von datacolor, EPSON, f-stop gear, Fujifilm, Gitzo, Haida, ILFORD und PixelComputer unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten zur Colourclass Lofoten.