EIZO Colorclass Namibia

Mit der „Colourclass Namibia“ bringt EIZO 11 neue Folgen der praxisnahen Colour­class-Tutorialreihe, in der Fotograf und Fotocoach Alexander Heinrichs, Fotograf und Farbmanagement-Experte Christian Ohlig sowie Kameramann Stephan Klein die Grundlagen zahlreicher fotografischer Themen vermitteln. Außerdem werden die Themen „Filmen mit der Fotokamera“ sowie „Farbmanagement in Kamera, Software und Softproof“ anschaulich erklärt. Für die neue Filmreihe, die am 26. März um 20 Uhr im Rahmen eines Live-Events auf YouTube veröffentlicht wird, sind die Drei zwei Wochen lang durch Namibia gereist, ein Land, das für Naturfotografen und -Filmer viel zu bieten hat. Neben den Protagonisten werden bei der Live-Sendung auf EIZOs deutschsprachigem YouTube-Kanal auch Timm Allrich sowie zahlreiche Gäste aus der Fotoindustrie und der Fotoszene anwesend sein.

