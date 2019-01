Die virtuelle Galerie zeigt »Schichtwechsel« von Daniel Pilar

Schichtwechsel, © Daniel Pilar

Aus der Edition documentary discoveries präsentiert die Vituelle Galerie die Ausstellung »Schichtwechsel« von Daniel Pilar im virtuellen Ausstellungsraum

»Kaue« der ehemaligen Zeche »Schlägel&Eisen«.

DIE VIRTUELLE GALERIE präsentiert und vertreibt hochwertige Fotokunst in virtuellen Ausstellungsräumen rund um die Uhr. Die gezeigten Motive können durch das Klicken auf das in der Ausstellung sichtbare i-Symbol direkt über den Webshop für die eigene Sammlung oder als dekoratives Schmuckstück für die eigenen vier Wände in unterschiedlichsten Ausführungen gekauft werden.