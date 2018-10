Die virtuelle Galerie zeigt »A Robo as a Muse« von Klaus Bossemeyer

Aus der Edition map – modern art photography präsentiert Die virtuelle Galerie »A Robo as a Muse« von Klaus Bossemeyer in dem neuen Ausstellungsraum der »Kathedrale« im Berliner Veranstaltungszentrum »SchwuZ«.

Es war eine Begegnung der besonderen Art, die Klaus Bossemeyer 2013 in Paderborn hatte. Im Heinz-Nixdorf-Forum traf er Robo, seinen Grenzgänger. Er sollte zur Grundlage für die Verkörperung von Ideen und Vorstellungen werden, die Klaus Bossemeyer seit einigen Jahren in sich trug. Die technischen Werkzeuge lieferte ihm sein „Mac“, das „Futter“ für die Kreativität fand er einerseits in den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz mit ihren immensen Möglichkeiten, andererseits in den Werkzeugen, die in den diversen mobilen Devices zum Einsatz kommen können. In seinen digital gestalteten Bildern setzt sich Klaus Bossemeyer mit dem Thema künstliche Intelligenz und deren Folgen für die Menschen auseinander. Seine Bilder versteht er als Aphorismen, als Momentaufnahmen mit Titeln, die den Betrachter auf eine assoziative Reise schicken sollen.

