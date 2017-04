Die Adobe Stock Visual Trends 2017

Vom Fotografen bis zum Designer – alle vereint, dass sie nicht nur die Trends der Gegenwart verstehen, sondern auch über den Tellerrand hinaus in Richtung Zukunft blicken müssen. Adobe Stock hat daher die wichtigsten visuellen Trends für 2017 herausgearbeitet und spielt diese monatlich an die Leser des Adobe Creative Connection Blogs aus. Von 3D-Visualisierung über den Storytelling-Ansatz bis hin zum immer stärkeren Minimalismus-Gedanken – hier finden Sie alle Trends im Überblick: Adobe Stocks „Visual Trends 2017“ im Überblick

Visual Trend im April: No Man Is An Island

John Donne prägte 1624 den Ausspruch „No Man Is An Island“. Adobe Stock greift die Thematik im April, mit Blick auf den Earth Day, auf und befasst sich mit der Einstellung kreativer Menschen zu unserem schönen Planeten. Neben interessanten Statistiken und Fakten geht es dabei auch um Themen wie Naturschutz und die Reisefotografie.

Hier geht es zu den Visual Trends im April.

Visual Trend im März: Female Creators

Es ist kein Geheimnis, dass es Stockbildern mit Motiven von Frauen in der Vergangenheit an Vielfältigkeit fehlte. Vor diesem Hintergrund sieht sich Adobe Stock genauer an, wie sich das Bild der Frau in der Stockfotografie verändert hat und welchen Einfluss Frauen auf die Fotografie besitzen.

Mehr dazu in den Visual Trends aus dem März!

Visual Trend im Februar: Die Welt von oben

Drohnen eröffnen völlig neue Blickwinkel. Sie können flexibel eingesetzt werden und erlauben weit detaillierte Aufnahmen, als die Menschen es bisher gewohnt waren. Die Drohnenfotografie darf daher nicht in den 12 Visual Trends von Adobe Stock fehlen. Lassen sie sich von faszinierenden Aufnahmen inspirieren!

Mehr Infos zum Februar Trend gibt es hier.

Visual Trend im Januar: Digitale Kunst wird feiner

Die zunehmend industrialisierte Welt bringt die Menschen vermehrt dazu, sich dem Kunsthandwerk zuzuwenden. Dieser Trend sollte Sie allerdings nicht dazu verführen, sich der Technologie zu verschließen, sondern sie vielmehr mit offenen Armen zu empfangen.

Über die faszinierenden neuen Möglichkeiten lesen Sie hier.

Jeden Monat ein neuer Trend

Auf Adobes Creative Connection Blog gibt es über das ganze Jahr jeden Monat weitere Artikel zu einem der 12 Visual Trends – es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Aktuell befasst sich das Adobe Stock Team dort mit dem bereits erwähnten Apriltrend „No Man Is An Island“. Einen ersten tieferen Einblick in die Thematik finden Sie im Artikel zu der 3D-Künstlerin Ingrid Tsy, die sich bei ihren Arbeiten gerne von organischen Formen inspirieren lässt.

Um zu den Visual Trends auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir, Adobe auf Facebook, Twitter oder dem Creative Connection Blog zu folgen.