Amateur-Fotowettbewerb von Canon: Redline Challenge

Canon hat einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Licht im Dunkeln“ gestartet, bei dem es neben Kreativität auch auf technisches Kowhow bei der Low-Light-Fotografie ankommt. Der Gesamtsieger erhält die Möglichkeit zur Teilnahme an einem im Juni/Juli 2021 stattfindenden Online-Fotografieauftrag mit Mentoring durch Canon Ambassador Lorenz Holder sowie Canon-Ausrüstung im Wert von über 14.000 Euro.

Teilnahmeberechtigt sind Amateurfotografen mit Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen gültigen Reisepass besitzen. Professionelle Fotografen und Personen, die mehr als 20 % ihres Jahreseinkommens mit Fotografie verdienen, dürfen nicht teilnehmen.

Wettbewerbsbeiträge können bis zum 31. Mai 2021 um 23:59 Uhr eingereicht werden. Registrierte Teilnehmer müssen mindestens ein Foto und dürfen maximal 20 unterschiedliche Bilder einreichen. Canon behält sich das Recht vor, eingesandte Bilder bis zu einem Jahr nach Wettbewerbsende kostenfrei im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zu veröffentlichen.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Canon startet Redline Challenge für AmateurfotografInnen mit Preisen im Wert von über 14.000 Euro

Krefeld, 22. März 2021. Canon kündigt heute den Start der Redline Challenge an, einem brandneuen Wettbewerb für AmateurfotografInnen, bei dem diese ihre Kreativität unter Beweis stellen und ihr technisches Know-how testen können. Vlogger und Fotograf Kai Wong wird die Veranstaltung begleiten und zusammen mit namhaften Canon AmbassadorInnen hilfreiche Tipps und Tricks geben, um die TeilnehmerInnen bei jeder Aufgabe zu unterstützen.

Der international renommierte Fotograf und mehrfache Red Bull Illume-Gewinner Lorenz Holder kündigt heute gemeinsam mit Kai Wong das erste Thema Light in the Dark an, das als ultimativer Talent-Test konzipiert ist. AmateurfotografInnen müssen in dieser ersten Challenge ihr Können, ihre Kreativität und ihr Know-how bei der anspruchsvollen Low-Light-Fotografie unter Beweis stellen, um die Beziehung zwischen Licht, Schatten, Kontrast und Farbe fotografisch darzustellen.

Die TeilnehmerInnen haben die Chance, Canon Equipment im Wert von über 14.000 Euro sowie eine einmalige Fotografie-Mentoring-Sitzung mit Lorenz zu gewinnen, um ihre kreativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Lorenz ist für seinen frischen und dramatischen Stil sowie seine außergewöhnliche Fähigkeit, das Unerwartete selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen einzufangen, bekannt. Genau deshalb ist er bestens geeignet, als Juror und Mentor zu fungieren.

Canon Ambassador Lorenz Holder über die Redline Challenge: „Als Canon mich fragte, ob ich als Mentor für die „Light in the Dark”-Challenge zur Verfügung stehen würde, habe ich die Chance direkt ergriffen. Denn ich weiß, wie spannend diese Wettbewerbe für FotografInnen sind, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Anerkennung in der Branche zu erlangen. „Light in the Dark“ ist ein großartiges Thema, um die Redline Challenge von Canon zu starten, weil es so viele FotografInnen anspricht – egal, welches Genre sie fotografieren.



Es ist möglich, viele interessante Lichteffekte zu erzeugen, auch wenn man keinen Zugang zu einem Studioblitz oder Speedlite hat – man muss nur kreativ werden! Was auch immer das Thema ist und wie auch immer man „Light in the Dark” interpretiert, ich möchte alle TeilnehmerInnen dazu ermutigen, sich außerhalb ihrer kreativen Komfortzone zu bewegen und keine Angst davor zu haben, neue Stile und Techniken auszuprobieren.”

Die TeilnehmerInnen haben vom 22. März 2021, 01:01 Uhr CET, bis zum 01. Juni 2021, 00:59 Uhr, Zeit, ihre Bilder einzureichen. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Wettbewerb wird in insgesamt drei Runden von einer unabhängigen ExpertInnenjury bewertet. Canon wird im Juni die von der Jury erstellte Auswahlliste der zehn FinalistInnen auf der eigenen Website bekannt geben. Der oder die endgültige GewinnerIn wird bis zum 27. Juni bekannt gegeben und erhält die folgenden Canon Produkte:

Susie Donaldson, ITCG European Marketing Director für Canon EMEA: „Wir haben die Redline Challenge ins Leben gerufen, um AmateurfotografInnen zu ermutigen, ihre kreativen Grenzen zu erweitern und ihnen die Möglichkeit zu geben, Anerkennung von angesehenen BranchenexpertInnen zu erhalten. Heute wissen wir mehr denn je, wie wichtig es ist, Kreative zu unterstützen und zu würdigen. Wir wissen auch, wie wichtig es ist, nicht nur die richtigen Geräte zu haben, um die kreativen Grenzen auszuschöpfen, sondern auch das nötige Know-how. Deshalb werden viele unserer AmbassadorInnen während der gesamten Dauer dieser ersten Challenge ihre eigenen technischen Tipps und Techniken weitergeben – zum Beispiel, wie man Low-Light-Szenen mit Hilfe des Umgebungslichts in der Wohnung einfangen kann.

Bei der „Light in the Dark”-Challenge geht es darum, das Verhältnis von Licht und Schatten, von Kontrast und Farbe einzufangen. Ich bin sehr gespannt auf die Einsendungen, die in die engere Wahl kommen.”

Die bei der Light in the Dark Redline Challenge eingereichten Bilder werden nach folgenden Kriterien bewertet:

Die Challenge reflektieren – Light in the Dark meint das Einfangen der immer wieder faszinierenden Beziehung zwischen Licht und Schatten, Kontrast und Farbe.

Kreativität – Ist der Beitrag kreativ und originell?

Wirkung – Welche Emotionen oder Reaktionen werden durch die Einsendung hervorgerufen. Ist sie lustig, emotional und/oder regt sie zum Nachdenken an?

Technisches Können – Wurde das Bild auf eine Weise aufgenommen, die ein Verständnis für die Fähigkeiten der Kamera und die Eigenheiten des Motivs demonstriert?

Größe – Die Bildgröße sollte 150 DPI mit 2000 Pixeln auf der längsten Seite betragen.

Weitere Kriterien – TeilnehmerInnen dürfen keine Bilder hochladen, die bereits veröffentlicht wurden oder eine Auszeichnung oder einen Preis gewonnen haben.

In den sozialen Netzwerken kann man der Challenge unter dem Hashtag #RedlineChallenge folgen. Die Anmeldung zur Challenge und die detaillierten Teilnahmebedingungen finden sich hier: https://www.canon.de/redline-challenge/

Hilfreiche Tipps und Tricks zur ersten Redline Challenge sowie zur Low-Light-Fotografie gibt es außerdem in der Canon Academy: https://www.academy.canon.de/de_DE/low-light-fotografie