Neu: Lightroom Plugin Section Adjust

Mit dem Lightroom Plugin Section Adjust lassen sich die aktuellen Lightroom-Einstellungen jeder Sektion über jeweils einen Regler verstärken, abgeschwächen oder alle gemeinsam über den Master-Regler bearbeiten. Auf diese Weise kann man zum Beispiel die kompletten Kurveneinstellungen schnell anpassen, ohne jeden Punkt der Kurve einzeln anfassen zu müssen. Mehr dazu hier im Video:

Mit dem Section Adjust Plugin lassen sich Lightroom Presets sektionsweise anpassen. So können schnell unerwünschte Effekte beseitigt werden und Presets müssen nur noch in einer Stärke abgelegt werden.

Das Lightroom Plugin Section Adjust gibt es für günstige 14,98 Euro bei uns im DOCMA Shop.

Die einzelnen Regler des Lightroom Plugins ermöglichen es, ein Preset zielsicher auf ein Bild abzustimmen, wenn die Änderungen einer bestimmten Sektion (zum Beispiel RGB Kurven oder HSL-Regler) etwa zu stark ausgefallen sind, jedoch das Deaktivieren der kompletten Sektion dem Look das gewisse Etwas nehmen würde. Das Speichern eines Presets in mehreren Variationen gehört damit der Vergangenheit an und die eigene Preset-Sammlung ist ab sofort schlank und übersichtlich.

Vorteile auf einen Blick:

Verstärken oder Abschwächen der gesamten Lightroom Einstellungen mit nur einem Regler

Nachträgliches Anpassen von Presets

Gleichzeitiges Steuern aller Parameter in einer Lightroom Sektion

Schnelles Beseitigen unerwünschter Effekte in einem Preset

Eine übersichtlichere Preset-Bibliothek, da jedes Preset jetzt nur noch in einer Stärke abgelegt werden muss.

Zeitersparnis beim Anpassen von Looks

Allgemeine Informationen

Host-Software: Preset Adjust, Skin Tone Adjust und Section Adjust sind als Plugin für Lightroom erhältlich. Die Plugins laufen in Lightroom ab Version 6. Bei einer aktuellen Lightroom Version ist die Classic-Version nötig, da Plugins in der Cloud-Version nicht unterstützt werden.

Testversion / Download: Die Lightroom Plugins können auf der Produktseite über den „Testen | Download“ Button geladen werden. Zum Testen kann man den „Simple Adjust“ Slider installieren, der ohne Aktivierung funktioniert. Zur Benutzung der drei weiteren Plugins ist der Erwerb einer Lizenz notwendig.