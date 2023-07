Stable Diffusion XL in der Version 1.0

Stability AI hat die neueste Version ihres textbasierten Bildgenerierungsmodells, Stable Diffusion XL (SDXL) 1.0, vorgestellt. SDXL 1.0 ist das jüngste und fortschrittlichste Modell im Portfolio des Unternehmens und wird Entwicklern offen zugänglich gemacht. Es gibt auch wieder eine API, also eine Schnittstelle zur Integration in andere Programme. Stable Diffusion XL kann man via Github kostenlos auf dem eigenen Rechner installieren oder es alternativ über die Frontends von Clipdrop und DreamStudio nutzen.

Stable Diffusion XL: Die Neuerungen

Die Leistung von Stable Diffusion XL 1.0 will neue Maßstäbe in der textbasierten Bildgenerierung setzen. SDXL wurde weiter optimiert und verfeinert, um lebendigere und genauere Farben, verbesserte Kontraste, Beleuchtung und Schatten zu erzeugen. Ferner soll der Bildgenerierungsprozess erheblich beschleunigt worden sein. Er liefert nun innerhalb von Sekunden vollauflösende Bilder von einem Megapixel Größe (1024×1024 Pixel) in verschiedenen Seitenverhältnissen. SDXL 1.0 zeichnet sich außerdem durch eine der größten Parameterzahlen aller öffentlich zugänglichen Bildmodelle aus. Es basiert auf einem 3,5 Milliarden Parameter starken Basis-Modell. Hinzu kommt eine 6,6 Milliarden Parameter umfassenden Modell-Ensemble-Pipeline. Diese eher kryptische Angabe in der Pressemeldung bedeutet vermutlich, dass mehrere verschiedene Modelle oder Varianten des Modells verwendet werden, um ein endgültiges Bild zu generieren, wobei jedes Modell zur Verbesserung der Genauigkeit, Farbwiedergabe, Kontraste, Beleuchtung und Schatten beiträgt. Man darf also gespannt sein.

Interessante Betafunktion angekündigt

Als weiteres Highlight ist die baldige Einführung einer bisher nur Entwicklern zugänglichen Beta-Funktion angekündigt. Sie soll es den Benutzern erlauben, mit nur wenigen Bildern spezifische Generierungen auf bestimmte Personen, Produkte und anderes vorzunehmen. Damit ließen sich dann auch aus einfachen Produktfotos vor weißem Hintergrund mit minimalem Aufwand Werbekampagnen erzeugen. Oder Mitarbeiterporträts aus deren Selfies generieren.