Luminar Neo: Hintergrundentfernung

Beim Kombinieren von Fotos ist das Entfernen des Hintergrunds eine essenzielle Funktion, die Skylum per Erweiterung zur Verfügung stellt. Diese finden Sie unter »Ebeneneigenschaften > Maskieren > AI zum Hintergrund entfernen«, um in Luminar Neo gezielt einzelne Bildbestandteile zu optimieren oder einfache Fotomontagen anzulegen. Die Ergebnisse können sich bei einem klar erkennbaren Hintergrund sehen lassen, aber sie lassen auch oft länger als nötig auf sich warten. Die Maske können Sie weiter verfeinern, indem Sie auf »Detaileinstellungen des Pinsels« (a) klicken und dann die „Trimap“ (e) aus den Bereichen Übergang (b), Objekt (c) und Hintergrund (d) durch Malen im Bild optimieren. Für aufwendigere Fotomontagen fehlen Luminar Neo noch die Mittel – etwa, um den eingefügten Hintergrund (f) angepasst weichzuzeichnen.