Luminar Neo: Das Panorama-Plug-in

Die neueste Erweiterung von Luminar Neo liefert eine lange gewünschte Funktion nach: das Stitchen von Panoramen. Das Plug-in ermöglicht es nicht nur, vertikale und horizontale Fotoreihen zusammenzufügen, sondern auch HDR-Belichtungsreihen – sogar aus Videos lassen sich Panoramen ­erzeugen.

Panorama erzeugen

Das Stitchen eines nahtlosen Panoramas ist denkbar einfach: Sie wählen im Katalog die Fotoserie für das Panorama aus (a) und ziehen die Bilder in das am rechten Bildrand angezeigte Plug-in (b). Klicken Sie auf »Start« (c), werden Sie durch den Prozess geführt. Bei den Bildern kann es sich um Raw- oder JPEG-Dateien handeln. Meine ersten Versuche mit der neuen Erweiterung waren übrigens enttäuschend, weil ich einen wichtigen Punkt übersehen hatte: Falls Sie keine Belichtungsreihen aufgenommen haben (siehe „HDR-Panoramen“ unten), müssen Sie im ersten Dialog unbedingt mit »Skip HDR« (d) und nicht mit »Weiter« fortfahren. Anderenfalls versucht Luminar die Fotos wie ein HDR zusammenzufügen, was ohne Belichtungsreihe keine ansehnlichen Panoramen erzeugt.

