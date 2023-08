Luminar Neo bekommt Generative KI-Tools

© Dmitry Molchanov

Skylum kündigt neue Funktionen für Luminar Neo an, die in den nächsten Monaten nach und nach bis zum Jahresende hinzugefügt werden sollen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Funktionen, die auf generativer KI basieren. Darüber hinaus erwartet die Anwender eine überarbeitete Bedienoberfläche und eine neue Navigation sowie Verbesserungen bei der Fotoverwaltung und der Interaktion mit der Software.

Folgende KI-Tools sind geplant: GenLöschen (eng. GenErase), SzeneErweitern (engl. SceneExpand), SzeneTauschen (engl. SceneSwap), WasserVerstärker (engl. Water Enhancer), Studio-Licht (engl. Studiolight) und Neon & Glühen (engl. Neon & Glow).

© Shyntartanya

GenLöschen ist ein Werkzeug zum Entfernen von störenden Objekten aus Bildern, wobei die entstandenen Lücken mit Texturen und anderen Inhalten befüllt werden, die zur Umgebung passen.

SzeneErweitern erlaubt es, Bilder ringsum mit neuem Inhalt zu ergänzen. Dadurch kann auch das Bildformat verändert werden, ohne etwas abzuschneiden.

Mit der neuen Funktion SzeneTauschen können Anwender bestimmte Elemente – beispielsweise den Himmel oder den Vordergrund – durch KI-generierte Bildinhalte ersetzen, die sich übergangslos in den Rest des Fotos einfügen.

© Wirestock Creators

Das Tool WasserVerstärker kann eingesetzt werden, um die Farbe von Wasseroberflächen zu optimieren und Bewegungen im Wasser dynamischer erscheinen zu lassen.

© mochak

Für Studio- und vor allem Porträtfotografen interessant ist das neue Kreativwerkzeug StudioLicht. Mit ihm lassen sich Blitzeffekte auf vorhandene Fotos anwenden.

© Ondrej Prosicky

Neon & Glühen, das sechste angekündigte KI-Werkzeug, eignet sich, um Bilder mit Lichteffekten aufzuwerten, Probleme mit unzureichenden Lichtverhältnissen zu lösen sowie auffallende Neon-Elemente in Bilder einzufügen.

Das KI-Werkzeug Studio Light wird der Software in der nächsten Version – innerhalb eines Monats – als erstes hinzugefügt, die übrigen Funktionen folgen schrittweise bis zum Jahresende.

Updates sind für Abokunden kostenlos. Anwender mit einer unbefristeten Luminar Neo-Lizenz können zum Frühbucherpreis (39 EUR für das erste Jahr) auf das Pro-Abo umsteigen oder einmalig den Creative Journey Pass 2023/24 für 39 EUR (Frühbucherpreis) erwerben. Dieser Pass gewährt Zugang zu den KI-Technologien sowie zu allen neuen Funktionen, die bis zum 16. August 2024 angekündigt und veröffentlicht werden. Eine Ausnahme sind die Erweiterungen, sie können nicht mit dem Pass verwendet werden.