Loupedeck veröffentlicht Software-Update, Voicemod-Plug-in und Marketplace

Der finnische Hersteller Loupedeck hat Version 5.1 der Loupedeck-Anwendungssoftware veröffentlicht. Einerseits dient das Update der Behebung von Fehlern, andererseits bringt es Komfortverbesserungen für Interface und bestehende Plug-ins. Unter anderem ermöglicht die Nutzeroberfläche jetzt die Anwendung animierter Icons (GIFs) und das Anmelden des Benutzers im Browser.

Des Weiteren ist die Stimmverzerrer-Anwendung Voicemod in Form eines Plug-ins jetzt auch für Loupedeck-Konsolen verfügbar. Die kostenlose Windows-Software verwandelt die Stimme des Anwenders in Echtzeit in eine Roboter-, Frauen- oder Mädchenstimme.

Mit dem Loupedeck-Update geht außerdem der Loupedeck-Marketplace an den Start. Aktuell stehen in dieser Content-Bibliothek Profile, Plug-ins und Icon-Pakete für Anwender zum Download bereit, um die Funktionen Ihrer jeweiligen Loupedeck-Konsole zu erweitern. In Zukunft sollen weitere Kategorien hinzuzukommen, beispielsweise für Sounds und Grafiken.

Profile sind vordefinierte Abfolgen bestimmter Arbeitsschritte und Bearbeitungsfunktionen, die sich der jeweiligen Software hinzufügen lassen – um den Arbeitsprozess zu vereinfachen oder zu beschleunigen. Beispielsweise enthält das Profil „Photoshop“ alle nötigen Werkzeuge, um wiederkehrende Aufgaben bei der Bildbearbeitung schneller zu erledigen – wie die Farbkorrektur, das Zusammenführen von Ebenen und Anpassen der Bildgröße.

Neue Plug-ins erweitern den Funktionsumfang der Loupedeck-Konsolen. Dazu zählen Apps, die sich im Hintergrund per Fingertipp öffnen lassen oder Plug-ins, die mit dem Smart-Home verbunden sind und die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung beim Streamen übernehmen. Zu den neuen Plug-ins für Windows gehören unter anderem Elgato Control (Lights), Speedtest, Voicemeeter, YouTube Music Desktop, Nanoleaf Control, GoXLR, WeatherWidget, DNLMidi, Voicemod und MuteDeck.

Mit den Inhalten aus den Icon-Paketen lassen sich die angezeigten Icons des Loupedeck-Touchscreens individualisieren. Beispielsweise mit Buttons im Comic-Look, passenden Icons für den Microsoft Flight Simulator oder ein minimalistisches Tastenlayout.

Weitere Informationen und das Software-Update 5.1 stehen auf der Loupedeck-Website zum Download bereit.