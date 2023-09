Adobe stellt neue, KI-gestützte Creative Cloud-Version vor

Nach der erfolgreich verlaufenen Beta-Phase macht Adobe seine Familie kreativer generativer KI-Modelle mit der Bezeichnung „Firefly“ für die kommerzielle Nutzung zugänglich. Diese sind jetzt nativ in Adobe Creative Cloud, Adobe Express und Adobe Experience Cloud integriert und über ein neues Credit-Modell nutzbar. Außerdem stellt Adobe mit GenStudio ein neues Tool für Unternehmen vor, das Content-Entwicklung, -Erstellung, -Produktion und -Aktivierung miteinander kombiniert, um den Prozess von der Erstellung bis zur Aktivierung mit generativen KI-Funktionen und intelligenter Automatisierung zu optimieren und zu vereinfachen.

Die kommerzielle Version von Adobe Firefly umfasst eine Webanwendung, die KI-gestützte kreative Ausdrucksmöglichkeiten bietet und in Kreativprogramme wie Photoshop, Illustrator und Express integriert ist. Adobe Firefly unterstützt Texteingaben in über 100 Sprachen und ermöglicht es Anwendern weltweit, kommerziell nutzbare Inhalte zu erzeugen. In der jetzt beendeten Beta-Phase wurden laut David Wadhwani, President Digital Media Business bei Adobe, bereits über 2 Milliarden Bilder generiert.

Kostenpflichtige Nutzung

Creative Cloud-, Adobe Express- und Firefly-Abonnenten haben ab sofort mit den neuen Generative Credits Zugriff auf Firefly-gestützte Funktionen – allerdings steht deren volles Potenzial nur begrenzt kostenfrei zur Verfügung. In der Mitteilung von Adobe heißt es dazu:

Adobe führt ein neues Credit-basiertes Modell für alle Creative Cloud-Abonnements ein. Ab heute enthalten die kostenpflichtigen Creative Cloud-, Firefly- und Adobe Express-Tarife eine monatliche Zuteilung von „schnellen“ Generative Credits. Dabei handelt es sich um Token, mit denen Anwendern textbasierte Prompts in Photoshop, Illustrator, Adobe Express und Firefly in Bild- und Vektorinhalte umwandeln können. Nachdem die für den Plan festgelegte Anzahl an „schnellen“ Generative Credits aufgebraucht ist, können Abonnenten weiterhin Inhalte mit geringerer Geschwindigkeit erstellen oder zusätzliche Generative Credits über einen kostenpflichtigen Firefly-Abonnementplan erwerben. Creative Cloud-, Firefly- und Adobe Express-Nutzer mit kostenlosen Abos erhalten jetzt außerdem monatliche Generative Credits. Wenn die planmäßig festgelegte Anzahl an Generative Credits erreicht ist, besteht die Möglichkeit, auf einen kostenpflichtigen Plan umzusteigen, um weiterhin Assets mit den von Firefly unterstützten Funktionen ab 4,99 $ pro Monat zu erstellen.

In Photoshop sind die Firefly-gestützten Funktionen »Generative Füllung« und »Generatives Erweitern« sowie Ergänzungen zur »kontextbezogenen Taskleiste«, die Anwender bei Maskierungs- und generativen KI-Workflows unterstützen sollen (Mehr zu den Neuerungen in Photoshop v25.0 finden Sie hier). In Adobe Illustrator ist die Funktion »Generative Neufärbung« jetzt in 100 Sprachen verfügbar und kann kommerziell genutzt werden. Auch für Premiere Pro und After Effects sind Updates mit KI-gestützten Innovationen verfügbar (mehr dazu lesen Sie hier). Die kostenpflichtigen Creative Cloud-Tarife bieten automatisch Zugang zur neuen Firefly Web-Applikation sowie zu Adobe Express Premium, Adobes KI-gestützte All-in-One-App für Kreative aller Erfahrungsstufen. Zu deren Funktionen zählen Text-to-Image und Text Effects, mit deren Hilfe sich Social-Media-Posts, Videos, Bilder, PDFs, Flyer, Logos und vieles mehr gestalten lassen.

Adobe Firefly für Unternehmen ist jetzt allgemein verfügbar und ermöglicht es Anwendern, KI-generierte Inhalte sicher einzusetzen. Sie können über Creative Cloud, Adobe Express und Experience Cloud auf Firefly für Unternehmen zugreifen. Das erste KI-Modell von Adobe wurde mit Adobe Stock-Bildern, frei verfügbaren Inhalten sowie Public Domain-Inhalten, deren Urheberrecht abgelaufen ist, trainiert. Unternehmenskunden sollen die die Möglichkeit bekommen, die KI-Modelle mit ihren eigenen Assets anzupassen, um individuelle Inhalte zu generieren.

Firefly fügt standardmäßig zu jedem mit Firefly erstellten Asset Content Credentials hinzu und kennzeichnet damit, dass generative KI verwendet wurde. Content Credentials sind überprüfbare Details, die Informationen wie den Namen eines Assets, das Erstellungsdatum, die für die Erstellung verwendeten Tools und alle vorgenommenen Bearbeitungen enthalten können. Diese Daten, die auf der kostenlosen Open-Source-Technologie der Content Authenticity Initiative (CAI) beruhen, bleiben laut Adobe mit den Inhalten verknüpft, egal wo sie verwendet, veröffentlicht oder gespeichert werden, und ermöglichen eine korrekte Zuordnung.

Adobe GenStudio ermöglicht Marketing- und Kreativabteilungen von Unternehmen eine schnelle Erstellung und Aktivierung neuer und veränderter Inhalte mit der generativen KI von Firefly und Express in einer einfach zu bedienenden Oberfläche, die mit Unternehmensdaten verbunden ist und die interne Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützt. Außerdem beinhaltet GenStudio die Erstellung von Content-Workflows für Unternehmen und die Wiederverwendung von Inhalten über ein einziges Unternehmensportal mit Workfront, Adobe Experience Manager (AEM) und Creative Cloud. Zudem können Inhalte über einen beliebigen Kanal mit sofortigem Einblick in die Performance der Inhalte durch Adobe Experience Cloud ausgespielt werden.