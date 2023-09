Foto-Workshops im Landschaftspark Duisburg

Im Landschaftspark Duisburg-Nord findet vom 3. bis 5. November 2023 das nächste Photo+Adventure intermezzo statt. Die Workshoptage mit über 20 Fotokursen stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Begegnungen“. Im Gegensatz zum jährlich stattfindenden Festival findet beim Intermezzo keine Messe statt. Tickets für die Workshops sind ab sofort im Online-Shop des Veranstalters erhältlich.

Das Programm im Überblick

Foto: Thomas Adorff

Mann trifft Rost und Stahl

„Traditionell hat das Photo+Adventure intermezzo im Landschaftspark Duisburg-Nord eine bunte Mischung aus unseren Workshop-Evergreens und einigen neuen Ideen zu bieten“, erläutert Photo+Adventure-Geschäftsführerin Daniela Thies. Referent Thomas Adorff schaffe diesmal sogar das Kunststück, beides in einem Kurs zu verbinden. Seine „Porträts in Rost und Stahl“ gehören laut Thies zu den beliebten Dauerbrennern im Kursprogramm, erhielten mit einem markanten Male Model aber auch eine ganz neue Note.

Foto: Robin Preston

Fotografie trifft KI

Auf neues Terrain begeben sich auch die Teilnehmer in Robin Prestons Kurs „Blade Runner“. Die Werke in diesem Ganztageskurs entstehen nämlich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Denn anders als manche Mahner, die in der KI eine Bedrohung für die Fotografie sehen, ist der erfahrene Profi-Fotograf felsenfest davon überzeugt, dass die Beziehung zwischen klassischer Fotografie und modernster Technik eine äußerst symbiotische sein kann.

Foto: Paul Leclaire

Moment triff Bewegung

Nichts Neues musste sich hingegen Paul Leclaire ausdenken. Dass er noch einmal exakt die gleichen Kurse auflegt, mit denen er bereits zum Messe-Festival im Frühjahr 2023 angekündigt wurde, liegt aber keinesfalls an einer kreativen Flaute. Denn die Photo+Adventure 2023 hatte der Workshopleiter krankheitsbedingt verpasst. Weil die Kurse „Tanz. Der Moment. Die Bewegung.“ und „Pure Fotografie“ damals ausgebucht gewesen wären, rechnet Daniela Thies nun mit einer besonders hohen Nachfrage: „Alle, die sich für diese Kurse interessieren, sollten schnell zugreifen.“ Sollte ein Kurs bereits ausverkauft sein, so empfiehlt die Veranstalterin, sich per E-Mail zumindest einen Platz auf der Warteliste zu sichern.

Foto: Olaf Schieche

Idee trifft Bild

ZOLAQ-Frontmann Olaf Schieche reist mit seinen Klassikern, den Lightpainting-Kursen für Einsteiger und Fortgeschrittene, nach Duisburg. Zusätzlich hat er aber ein neues Seminar im Gepäck, in dem er den Weg „Von der Idee zum fertigen Bild“ nachzeichnen möchte. „Welche Werkzeuge eignen sich für die Lichtmalerei? Wie legt man die einzelnen Schritte bei der Gestaltung fest? Welche Kameraeinstellungen sollten gewählt werden? All diese Fragen werden hier beantwortet“, verspricht Daniela Thies.

Foto: Torsten Thies

Das Model verpasst den Grünkohl

„Unter Tage ist es schön“ – diesen Titel tragen gleich zwei Kurse mit Torsten Thies im Trainingsbergwerk Recklinghausen. Beide erweitern den ebenfalls bereits aus dem Sommer bekannten Kurs um eigene Komponenten. Während am Samstag, 4. November, zum Abschluss ein klassisches Bergmannsessen, nämlich Grünkohl mit Wurst, auf die Teilnehmer wartet, begleitet am nachfolgenden Sonntag eine Tänzerin die Truppe, um „einen Hauch Schwerelosigkeit“ unter Tage zu bringen.

Foto: Klaus Wohlmann

Kamera trifft Industriekulisse

Dass man das Rad aber nicht immer neu erfinden muss, zeigen insbesondere die Kurse, die den heimlichen Star aller Duisburger Photo+Adventure-Veranstaltungen in den Mittelpunkt rücken: den Landschaftspark. „Workshops, die die beeindruckende Industriekulisse des ehemaligen Hüttenwerks in den Fokus nehmen, zählen seit eh und je zu den beliebtesten Evergreens in unserem Kursprogramm“, verrät Veranstalterin Daniela Thies. Und so kann man auch in diesem November mit Tina Umlauf „spielerisch den Landschaftspark entdecken“, mit Klaus Wohlmann exklusiv in einem für die Öffentlichkeit gesperrten Hochofen shooten oder in Olav Brehmers „Langzeitbelichtung bei Nacht“ das nach Einbruch der Dunkelheit farbenfroh illuminierte Hüttenwerk ablichten.

Tamron Objektivverleih

Ausdrücklich weist Daniela Thies noch einmal darauf hin, dass zum Photo+Adventure intermezzo, anders als zum Event im Frühsommer, keine Messe gehört: „Es handelt sich um ein reines Fotokurs-Programm.“ Zu diesem sei lediglich der Partner Tamron vor Ort. Der Objektiv-Hersteller verleiht an diesem Wochenende kostenlos Objektive an die Kursteilnehmer. Verfügbar sind aktuelle Modelle für Canon EF, Nikon F und Sony E-Mount.