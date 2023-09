Blackmagic Design tritt L-Mount-Allianz bei

Die Leica Camera AG gibt bekannt, dass Blackmagic Design der L-Mount-Allianz beitritt. Dies ermöglicht es dem Videotechnik-Anbieter, den von Leica entwickelten L-Mount-Standard in der Produktentwicklung zu nutzen. Kunden von Blackmagic Design können dadurch zahlreiche lichtstarke und für die Vollformat-Kinematografie geeignete Objektive mit L-Bajonett zum Filmen nutzen.

Derzeit sind bei den Allianzpartnern Leica, Sigma, Panasonic, Ernst Leitz Wetzlar GmbH, DJI, Astrodesign, Samyang Optics und Blackmagic Design zwölf Kameras und über 60 Objektive mit L-Mount erhältlich.

Nach seiner ursprünglichen Einführung in 2014 in der Leica T wurde der L-Mount kontinuierlich durch Leica Camera und seine Partner weiterentwickelt, was zu einer verbesserten und quasi neuen L-Mount-Technologie geführt hat. Durch die L-Mount-Allianz steht Fotografen eine größere Auswahl an Kameras und Objektiven zur Verfügung, ohne dass sie sich dabei auf einzelne Hersteller festlegen müssen, weil diese proprietäre Bajonette nutzen. Für eine möglichst umfangreiche Verwendbarkeit wurde der Durchmesser des L-Mount mit 51,6 Millimetern so dimensioniert, dass er sich nicht nur für Kameras mit Vollformat-, sondern auch mit APS-C-Sensor eignet. Das geringe Auflagenmaß von 20 Millimetern ermöglicht eine kurze Distanz zwischen Optik und Sensor, wodurch Objektive deutlich kompakter konstruiert werden können – das ist besonders für Entwicklungen im Weitwinkelbereich hilfreich.

