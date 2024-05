Autsch-Finger-Marketing: Samsung kontert „Crush“-iPad-Werbeclip

In meinem Blogbeitrag letzte Woche schrieb ich meine Meinung zur Empörung über die iPad-Pro-Werbung (Aufregung um den iPad-Pro-Werbespot). Jetzt hat Samsung mit einem eigenen Werbeclip darauf reagiert.

Ich bezeichne Samsungs Werbestrategie hier als Autschfinger-Marketing, weil sie sich an die Zielgruppe richtet, die sich über den „Crush“-Werbespot von Apple empörte. Unklar ist nur, warum die dann ein Samsung-Tablet kaufen sollte, das offenbar nur als Notenständer dienen kann … 😉

Autsch-Finger-Marketing

Apple hatte sich für den (meiner Meinung nach gelungenen) Werbespot „Crush“ für das neue iPad Pro entschuldigt, weil sich viele Künstler durch die virtuelle Zerstörung der kreativen Werkzeuge vor den Kopf gestoßen fühlten. Das hatte ich ja bereits in meinem letzten Blogbeitrag thematisiert.

Samsung hat nun in einem eigenen Werbespot den heilenden Autsch-Finger von ET in genau diese Wunde der empörten Kreativen gelegt.

Szene aus Spielbergs Film „ET, der Außerirdische“, in der ET den verletzten Finger von Elliot mit seinem leuchtenden Autsch-Finger heilt. 😉

Hier das Video, falls Sie diesen popkulturell gesehen essenziellen Film tatsächlich nicht kennen sollten:

Samsungs Werbespot

Aber hier jetzt der Samsung-Werbespot:

Im Werbeclip betritt eine Frau einen Raum voller zerstörter Gegenstände, hebt eine kaputte Gitarre mit nur wenigen verbliebenen Saiten auf und spielt eine Melodie, die anscheinend als Notenblatt auf einem Samsung-Galaxy-Tablet dargestellt wird.

Hier der ganze Clip:

Samsung beendet den Clip mit der Aussage: „We would never crush creativity.“ (deutsch „Wir würden niemals die Kreativität zerstören.“).

Als Titel/Hashtag nutzt Samsung statt „Crush“ (zerdrücken, zerquetschen, zerstören …) den Term „UnCrush“ – also das Gegenteil von Crush.

Das ist ja (eigentlich) das Gegenteil von etwas, das Apple eigentlich nie vermitteln wollte. Denn es ging ja (trotz des ungünstig gewählten Begriffs „crush“) gar nicht um das Zerstören von Kreativität, sondern um das Verdichten vieler kreativer Möglichkeiten zu/in einem neuen, sehr dünnen Gerät.

Aber gut, der Samsung-Clip vermittelt, dass man selbst mit einem suboptimalen Werkzeug (der verstimmten Gitarre ohne alle Saiten) noch Musik machen kann. DAS ist richtig und inspirierend. Und macht das „Aua-Autsch“ traditioneller Künstler wieder etwas „heile“.

Dementsprechend positiv fallen die Kommentare zu dem Clip aus.

Nun gut (#1).

Mein Problem mit dem Clip

Samsungs künstlerisch inspirierende Botschaft ist natürlich toll: Ein echter Künstler kann selbst mit bescheidenen Mitteln kreativ werden.

Aber aus Sicht eines Markenbotschafters würden da bei mir die Alarmglocken schellen: Denn das Samsung Galaxy Tab S9 ist im Videoclip doch nur ein schnöder Bildschirm! Es wird zu einem banalen Anzeigegerät für Notenblätter degradiert! Oh weia – ich würde mich als als potenzieller Werbungsglotzer fragen, ob das Gerät tatsächlich nicht mehr Funktionen beherrscht. Eine „Autsch-Finger“-Heilung im Werbeclip würde mich nicht zu einem Kauf des Geräts animieren.

Denn: Ein „echter“ Künstler, wie Wolfgang Amadeus Mozart, benötigte für seine fantastische und zeitlose Musik ja kein Tablet – sondern nur ausreichend Papier, Feder und Tinte. Wozu also ein elektronisches Tablet kaufen? Was will Samsung vermitteln – außer auf der „Kontroverse“ um den Apple-Werbespot mitzureiten?

So gesehen ist Samsungs Clip für mich zwar gut, aber aus werbesprachlicher Sicht ein Rohrkrepierer. Das scheint aber niemandem aufzufallen.

Nun gut (#2).