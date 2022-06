Ausstellungstipp: Dead Paloma

Vom 16. Juni bis 3. Juli 2022 zeigt der Schweizer Fotograf Dave Honegger in der Photobastei in Zürich sein neues Kunstprojekt „Dead Paloma“. Zu seinem Projekt inspiriert wurde Dave Honegger durch den Krieg in der Ukraine. Im Zentrum der von ihm gebauten Kulissen steht ein als verletzlich dargestellter Soldat. Die Bilder werden versteigert, wobei der Erlös zu 100 Prozent an Hilfsorganisationen geht, die sich für die Bevölkerung der Ukraine einsetzen.

Ausstellung Dead Paloma

photobastei

Sihlquai 125

8005 Zürich

Die Vernissage findet am 16. Juni von 16 bis 21 Uhr statt.