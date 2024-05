Aufregung um den iPad-Pro-Werbespot

„Kritik an Werbespot – Apple entschuldigt sich“ (ZDF). „Niemand sagt so schön »Wir zerstören alles, was du liebst« wie Apple“ (Spiegel). Was ist da los?

Der iPad-Pro-Werbeclip

Der Protagonist im Video ist eine große Hydraulikpresse, die lauter Gegenstände zerstört, die durch das neue Gerät ersetzt werden könnten. Die Idee ist nicht neu – 2008 hatte LG in ähnlicher Form schon einmal ein Smartphone so beworben (Link). Im computergenerierten Apple-Clip trifft es Musikequipment und Kamerazubehör, einen Videospielautomaten, Spielzeug, Bücher … während das Lied „All I Ever Need Is You“ von Sonny and Cher läuft. All das wird verdichtet zu dem neuen iPad Pro, das nach dem Öffnen der Presse erscheint.

Crush! Werbeclip für das dünnste iPad Pro aller Zeiten.

Für mich war die Botschaft klar: Alle durch die Objekte in der Hydraulikpresse visualisierten Möglichkeiten werden zu einem extrem flachen Gerät voller kreativer Möglichkeiten verdichtet. Der Kurzfilm ist witzig gemacht und es wurden keine echten Gegenstände (CGI!). Tatsächlich ist das iPad ein klasse Kreativwerkzeug für Fotobearbeitung, Illustration, Video und Sounddesign. Was war jetzt also genau der Aufreger?

Die Empörung

Was wurde nicht alles in den Clip hineingelesen:

das kleine Tablet als Kultur-Zerstörer

ein Kreativitätskiller,

„zu einer Zeit, in der Künstler, Musiker und Kreative besorgter denn je sind, dass Tech-Unternehmen versuchen, sie aus Profitgründen zu Staub zu zermalmen, kommt Apple daher und macht eine Werbung, deren ganze Botschaft lautet: Ja, das ist genau das, was wir tun“ (Link).

Und Apples Reaktion:

Wir haben mit diesem Video das Ziel verfehlt und es tut uns leid. Tor Myhren, Apple-Manager

Der Werbeclip wird in der Folge nicht für die Fernsehwerbung verwendet werden. So verständnisvoll! 😆

Meinung zur Kontroverse

Empörungskultur

Aus meiner Sicht gibt es dazu nur zwei Dinge zu sagen:

Ich bin diese ganze Empörungskultur unserer heutigen Zeit leid. Noch mehr bin ich das Einknicken gegenüber dieser Empörungskultur leid.

Das Ganze wirft für mich einige Fragen auf, die ich hier nur einmal in den Raum werfen, aber nicht beantworten möchte:

Muss man wirklich bei jeder Produktion vorhersehen, wie ein Bild, ein Video, ein Werbeclip … ein Kunstwerk durch freudlose oder frustrierte Menschen bösartig interpretiert oder missverstanden werden kann?

Muss man sich für so einen harmlosen Werbeclip wirklich entschuldigen?

Sollte nicht jeder Mensch lernen, mit abweichenden Meinungen/Geschmäckern/Humor umzugehen, statt von allen anderen einzufordern, bitte mit Samthandschuhen angefasst zu werden?

Können wir nicht einfach mal die Kirche im Dorf lassen?

Mehr Lockerheit …

… im Umgang mit Medien und im öffentlichen Diskurs. Denn letztlich hat Apple genau das erreicht, was sie wollten: Die „kontroverse“ Werbung hat Reichweite erzielt, der Clip geht durch die Decke. Insofern ist die Distanzierung vom Werbe-Video dann doch etwas scheinheilig. Das ist der Vorwurf, den ich Apple machen würde (und dass ein klein wenig dickeres iPad auch eine noch längere Akku-Laufzeit ermöglicht hätte).

Dass neue Technologien (Maschinen, Computer, KI …) disruptiv wirken und alte Berufsbilder ändern oder gar zerstören können, ist nicht den Herstellern dieser Technologien anzulasten. Nur weil das iPad jetzt flacher ist und nur in der Werbung dafür ein Klavier „platt gemacht“ wurde, wird es dennoch weiter Klaviere geben. Außer niemand würde mehr Konzerte besuchen und niemand wäre mehr willens, den Aufwand auf sich zu nehmen, das Instrument spielen zu lernen. Das hat dann aber eher gesellschaftliche Gründe – vom Weltbild, das Heranwachsenden vermittelt wird, hin zu den alternden Konsumenten, die sich zwischen dem Konsum von Kultur oder profanem Materialismus entscheiden können. Wer für sein Befinden immer nur andere Menschen, Schule, Firmen (hier: Apple und der böse Werbeclip), Staat … verantwortlich macht, suhlt sich vielleicht in einer Opferrolle und damit ist Teil einer Empörungskultur geworden, die nichts außer Stresshormonen hervorbringt.

Wie zuvor erwähnt: Ich bin diese Empörungskultur leid, die manche offenbar zum Beruf gemacht haben. Einfach mal durchatmen und lächeln. Das würde heutzutage vielen wirklich guttun.