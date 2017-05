Während halb Deutschland gestern Abend unter Wasser stand, konnten sich die ersten Zingster Horizonte-Besucher über bestes Sommerwetter freuen. In der eigens fürs Festival installierten Bar am Strand wurde das alljährliche Get-together, die offizielle Begrüßung für alle am Umweltfotofestival Beteiligten, ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.