Komm ins Team DOCMA gegen Corona

Folge diesen einfachen Schritten und werde ein Foldings@home Team-Mitglied von »DOCMA gegen Corona«

1: Um Mitglied des Team »DOCMA gegen Corona« zu werden, besuche bitte diese Seite,

dort stellt der Server fest, mit welchem Betriebssystem Dein Besuch stattfindet und bietet Dir einen für Dein System passenden Installer an. Über den unteren Link könnt Ihr, falls nötig, noch Alternativen wählen.

2: Entpacke das empfangene ZIP und starte per Doppelklick das Installationspaket; dieses führt Dich in gewohnter Art und Weise durch einzelnen Schritte der Installation.

Ende der Installationsroutine, mit komfortabler Löschung des Images.

3: Nun öffnet sich im Browser, der als Standard definiert ist, ein Fenster.

Dort könnt Ihr nun Eure Daten hinterlegen – Ihr müßt dies aber nicht! Jeder Eintrag in diese Felder ist optional!

Aber…

…wenn Ihr durch Eure Spende an den monatlichen Ranking-Belohnungen teilhaben wollt, wäre ein Name der mit DOCMA_… beginnt, die erste Bedingung, um an unserer Teamauswertung teilzunehmen!

… im Feld Team Number, muss 261920 eingetragen werden, weil Ihr ansonsten einfach nicht zum Team gehört, wir also auch nichts von Euren Leistungen erfahren!

… die Erstellung des Passkeys dient optional zur zusätzlichen Sicherung der Serververbindung, beziehungsweise dazu, dass nicht ein Anderer in Eurem Namen eine Spende tätigt.

Über den Link Get a passkey könnt Ihr durch das Eintragen Eures Namens und der Mailadresse Euren Passkey generieren lassen, der nach circa 2 Minuten in Eurer Mailbox ankommt. Name und Passkey können für eine beliebige Anzahl von Rechnern, die Spenden sollen, verwendet werden.

… und sonst noch?

Bitte wundert Euch nicht, dass Euer Rechner bereits, während der oben stehenden Eingaben, damit beginnt, erste Operationen auszuführen!

Prinzipiell sind alle von diesem Client ausgeführten Prozesse »nice«, dies bedeutet: Sobald ein anderer Prozess Leistung von Eurer CPU benötigt, stellt sich der FAHClient brav hinten an und wartet bis er wieder darf!

Man kann auch bequem in Photoshop weiterarbeiten, selbst dann, wenn die Folding Power auf »Medium« eingestellt ist!!!

Ihr findet in Eurem Programme-Ordner folgende neuen Einträge:

Web Control.url führt Euch in Eurem Browser auf die unter (3) beschriebene Seite.

FAHControl – enthält diverse Möglichkeiten zur Betrachtung und Einstellung.

Über den Schieberegler könnt Ihr bestimmen, wie stark Ihr Eure Maschine belasten wollt. Sollte der Lüfter also nach kurzer Zeit schon hochdrehen – hier einfach runterregeln.

Unter Identity seht Ihr, in welchem Namen und an welches Team gespendet wird.

Über den Link Project (in diesem Fall 16414) könnt Ihr sehen, an welchem Problem Euer Client gerade werkelt. Gebt diese Nummer einfach auf dieser Seite ein, dort erhaltet Ihr Infos zu der Aufgabe, die Ihr gerade meistert.

Weitere Infos zu diesem Programm findet Ihr hier.

FAHViewer

Hier könnt Ihr visuell sehen, was Euer Computer im Hintergrund gerade macht. Durch das Drücken der Taste »h« bekommt Ihr eine Beschreibung der Optionen dieses Viewers.

Bei Fragen sendet bitte eine Mail an: , ich freue mich über jede Reaktion. 😀

Komm ins Team DOCMA gegen Corona! Und nun happy folding!