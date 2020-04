DOCMA gegen Corona – Web Control.url

Einzelheiten zu deiner Leistungsspende unter Web Control.url

Web Control.url – So sieht es wenn ihr nach der Installation des FAHClients weitergeleitet wurdet

Wenn die Erstellung Eurer Identität und die Zuordnung zum Team »DOCMA gegen CORONA« geklappt hat, habt in Eurem Browser diesen Screen vor Euch.

Seit der Version 7.6.X wurde im oberen Bereich nun auch eine eindeutige Dedizierung der Spende an ein direkt mit der Forschung an einer COVID-19 verbundenes Problem ergänzt.

Wer hier also unter “I support research fighting” den Eintrag »COVID-19« nicht findet, hat eine ältere Version des FAH-Clients installiert. Durch einen erneuten Besuch der “Start folding”-Seite läßt sich dieser, aber im Handumdrehen aktualisieren.

Sollte Euch bei diesem Besuch immer noch eine Version <7.5 angezeigt werden sollte, liegt dies möglicherweise an dem von Euch verwendeten Rechner/Betriebssystem. Ein Blick in das Programm FAH-Control hilft Euch wenn Ihr diesem Problem nachgehen wollt.

Wenn alle Versuche scheitern bleibt leider nur noch die Option »Any Disease« zu wählen, hierbei besteht dann natürlich die »Gefahr« sich nicht direkt an den COVID-19-Forschungen zu beteiligen. ;(

Bitte denkt an dieser Stelle daran, nun spendet ihr möglicherweise für Projekte die der Wirkstoff-Forschung für Krebs, Huntington oder Parkinson dienen, und helft dadurch den Forschern die mit Ihrem Projekt, aufgrund der aktuellen Lage, auf (unbestimmte?) Zeit auf die Warteliste verschoben werden müssen. Also bitte unbedingt trotzdem am Ball bleiben. 🙂

Die Auswahl »High Priority« ist ebenfalls nur mit dem aktuellem Client möglich.

Der Schieberegler Power und der Radioauswahlbutton When sollten selbsterklärend sein.

Die Schaltfläche Stop folding führt Euch im nächsten Schritt zu der Auswahl ob nach Fertigstellung der aktuellen Aufgabe oder sofort stoppen wollt.

Weitere Informationen zu den aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekten finden sich direkt im Blickfeld

Wieso das jetzt gar nicht so aussieht, wie in der oberen Abbildung erfahrt Ihr hier.

Happy folding!