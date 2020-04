DOCMA gegen Corona – …und der Stromverbrauch?

Send an email

Der Supercomputer Summit verbraucht erstaunlicherweise nur 10000 kWh, wenn er unter Volllast betrieben wird. Das macht ihn zur Nummer 3 in der Rangliste Green500-Liste für Recheneffizienz, aber was kostet mich meine Rechenleistungsspende?

Hier der Stand meines Zählers am Morgen des 16.April

Ab diesem Zeitpunkt versorge ich 2 Workstations über diese Quelle mit Energie für Folding@home.

Mein Zählerstand am Morgen des 19.April.

Natürlich wurde über diesen Zähler auch mein Wasserkocher und ein Kühlschrank betrieben, aber angesichts eines sonstigen Wochenverbrauch von ca. 50 kWh ist eine deutliche Steigerung des Stromverbrauchs zu bemerken.

Um das mal in Zahlen zu fassen

40 kWh durch 6, weil ja 2 Maschinen 3 Tage gerackert haben = ca 7 kWh. Bei einem angenommen kWh-Preis von ca. 30 Cent, also rund 2,- Euro für eine Workstation, die mit einem i7-7700k@4,2GHz betrieben wird und durchgängig auf der Einstellung »Full« betrieben wird. Dieser Betrag wird für weniger leitungshungrige Prozessoren entsprechend geringer.

Laut Hersteller hat dieser Porzessor eine TDP (ThermalDesignPower) kurz thermische Verlustleistung von 95W. Heißt im Umkehrsschluß das ein gewaltiger Teil eurer Spende zur Aufheizung des Rechnerstandorts.

Ja, spinnt ihr den 2,- € proTag?

Klar der WWF bietet für diesen Betrag die Rettung der Eisbären an, und das bei monatlicher Zahlung. Aber ich möchte Euch an dieser Stelle daran erinnern was das Ziel dieser Mission ist:

Wir brauchen einen Impfstoff

– um wirklich sicher aus dieser Krise zu kommen!

– den Lockdown unserer Gesellschaft sicher zu beenden!

… mir ist diese Mission dieses Geld Wert, ich hoffe Euch auch

In diesem Sinne – happy folding!