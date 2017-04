DOCMA Award 2017 – Inspiration von Uli Staiger

Der Fotograf und Digitalkünstler Uli Staiger nahm schon 2004 am DOCMA Award teil. Damals siegte er in der Gruppe der Profis mit dieser Photoshop-Montage, die sich aus einem Panoramafoto und Studioaufnahmen zusammensetzt. Das Adobe Stock-Team hat Uli zu seinem Gewinnerbild interviewt,

Wann hast du den DOCMA Award gewonnen?

Uli Staiger: Ich habe 2004 den 1. Platz der Profis belegt. Es ist bereits so lange her, dass ich mich gar nicht mehr an das genaue Thema erinnern kann. Lediglich der Lösungsweg war vorgegeben: Das Motiv musste überwiegend mit fotografischen Mitteln unter Einbeziehung von Photoshop entstanden sein.

Wovon hast du dich zu deinem Gewinner-Motiv inspirieren lassen?

Uli Staiger: Ich habe viele Jahre Landschaften fotografiert. Sie sind eine ideale Projektionsfläche für den Ausdruck von Stimmungen, egal ob diese das eigene Gefühl oder das Licht betreffen. Beruflich dagegen hatte ich viel mit Still-Life zu tun. Doch erst als ich durch das „Spielen“ beide Disziplinen zueinander in Bezug setzte, entstand etwas wirklich Neues. Also begann ich, alltägliche Szenen mit tiefem, weitwinkligem Standpunkt zu inszenieren. Eines dieser Projekte reichte ich dann ein.

Würdest du aus heutiger Sicht etwas an dem Motiv verändern wollen?

Uli Staiger: Grundsätzlich mag ich das Bild noch immer. Doch wenn ein Motiv abgeschlossen ist, ändere ich nichts mehr daran. Das ist ein ehernes Prinzip, das meine Bilder vor willkürlicher, technisch motivierter Verfälschung bewahrt. Bei einer Neuauflage würde ich jedoch einige der verwendeten Schlüsseltechniken prinzipiell so wieder einsetzen. Sicherlich jedoch wäre einiges detaillierter, meine Formsprache feiner ausformuliert als damals.

Adobe Stock Sonderpreis: Hintergrund

Der Adobe Stock Sonderpreis „Composing“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „SSST – Super Short Story Telling“, und Sie können im Rahmen des DOCMA Awards bis zum 08. Mai 2017 daran teilnehmen. Dazu müssen Sie sich eine maximal 300 Zeichen lange Kurzgeschichte ausdenken und diese unter Berücksichtigung unserer vorgegeben Adobe Stock Medien in einem Artwork visualisieren.

Weitere Infos zum Adobe Stock Sonderpreis