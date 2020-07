So entfernen Sie Farbstiche in Photoshop

Farbstiche in Fotos können verschiedene Ursachen haben. So kann beispielsweise die Weißabgleichsautomatik der Kamera daneben gelegen haben, oder die Farben von Fotoabzügen oder -drucken sind aufgrund ihres Alters vergilbt. Manch ein Farbstich verleiht zwar einen gewissen Charme, in der Regel sollten Sie ihn aber entfernen. Das ist vor allem für Fotomontagen wichtig, in denen Sie unterschiedliche Fotos kombinieren, die farblich einander gleichen sollten. Olaf Giermann beschreibt in einem Beitrag auf photoscala.de, welche Werkzeuge und Möglichkeiten Photoshop dafür bietet.