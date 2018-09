Bildexport in Lightroom

In Lightroom arbeiten Sie in der Regel mit Raw-Dateien. Aber Ihre Bilder sollen ja ihr Dasein nicht in Lightroom fristen, sondern Sie möchten Ihre entwickelten Motive veröffentlichen oder zumindest anderen Personen zeigen. In der neuen DOCMA 84 erklären wir Ihnen alles, was Sie über den Export Ihrer Bilder aus Lightroom wissen müssen.

Der Exportdialog

Den Exportdialog [1] öffnen Sie mit »Datei > Exportieren«, der Tastenkombination »Strg/Cmd+Shift+E« oder im ­Bibliotheksmodul in der linken Bedienfeldpalette unten über den Button »Exportieren«.

Im Dropdown-Menü ­»Exportieren auf« [1 a] wählen Sie das Exportmodul. Der Standard ist der Export auf die Festplatte. Neben dieser Möglichkeit liefert Lightroom die Module »E-Mail« und »CD/DVD« mit. Andere Export­module kommen dazu, wenn Sie beispielsweise Programme installieren, die mit Lightroom zusammenarbeiten.

In der Abbildung sehen Sie unter anderem die beiden Zusatzmodule Pano­ramaStudio 2 Pro und Photomatix. In der linken Spalte [1 b] stehen die Exportvorgaben aufgelistet. Hier finden Sie Lightroom-eigene Vorgaben und solche, die Sie selbst erstellt und hier gespeichert haben. Für die Strukturierung Ihrer Vorgaben besteht die Möglichkeit, diese in Ordnern zu sortieren. Eigene Vorgaben für den Export sind dann sinnvoll, wenn Sie bestimmte Vorgänge des Öfteren ausführen, beispielsweise das Exportieren Ihrer Bilder im TIF-Format mit der gleichen Größe am selben Ziel. Die ­Ordner ­öffnen Sie über das kleine Dreieck. Die eigentlichen Parameter für Ihren Export stellen Sie rechts von den Vorgaben ein. Die an dieser Stelle verfüg­baren Optionen hängen vom jeweiligen Exportmodul ab.

