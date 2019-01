Weißabgleich jenseits der Kameraautomatik

“AWB” ist die Lieblingseinstellung der meisten Fotografen, wenn es um den Weißabgleich geht. Aber die “Auto White Balance” macht nicht immer was sie soll. Wie der Weißabgleich funktioniert und was man mit seiner Hilfe alles steuern kann, erklärt DOCMA-Autor Thorsten Wiegand.

Je nach Tageszeit, Lichtquelle und Wetter variiert die Lichtfarbe. Auch wenn wir Menschen Weiß meist als Weiß sehen und das Auge die schwankenden Farbtemperaturen ohne unser Zutun ausgleicht. Analoge Filme gab es für »Kunstlicht« und »Tageslicht« mit jeweils einem fixierten Wert. Aufnahmesituationen, die davon abwichen, erzeugten mehr oder minder störende Farbstiche. Heute ist das kein so großes Problem mehr. Zum einen arbeiten die Weißabgleichsautomatiken der Kameras relativ gut, zum anderen lässt sich bei der Raw-Entwicklung in Lightroom oder in Photoshops Camera Raw der Weißabgleich per Schieberegler nachträglich korrigieren. Na ja, ehrlich gesagt: ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Das ist auch der Grund, warum wie diesem Thema eine sechsseitige DOCMA-Akademie widmen.



In der Akademie geht es um farbechtes Arbeiten für alle, die in Sachen Farbe nicht alle künstlerischen Freiheiten haben. Und es geht darum, mit dem Weißabgleichsregler und wenig Aufwand Mischlichtfotos unter Kontrolle zu bekommen. Auch lernt man andere Werkzeuge als Hilfen für den Weißabgleich einzusetzen oder den Weißabgleich in der Schwarzweißfotografie kreativ zu nutzen.

DOCMA#87 – jetzt versandkostenfrei