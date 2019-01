Von der subtilen Anpassung störender Details bis zur bildbestimmenden Verformung des Hauptmotivs: Das Photoshop Verflüssigen-Tool von hat eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten.

Dieses Werkzeug ist garantiert nichts für Fotografen, die „echte“ Fotos bevorzugen. Der Verflüssigen-Dialog bietet für den Kreativen dagegen eine Vielzahl von Möglichkeiten, um fast alles in einem Bild in seiner Formgebung den eigenen Wünschen anzupassen. Man kann nicht nur Objektkanten neu formen, beziehungsweise Bildelemente „zusammenziehen“ oder „aufblasen“. Per Schieberegler lässt sich auch auf die Mimik eines Gesichts Einfluss nehmen. Wie man alle Funktionen professionell nutzt und ganz genau herausbekommt, was man in welcher Situation tut, erklärt diese DOCMA-Akademie ganz ausführlich auf acht Seiten.

