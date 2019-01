Photoshop-Montage: Surfen im Weltraum

Die Photoshop-Montage gilt als Königsdisziplin der Bildbearbeitung. Zumindest dann, wenn sie galubhaft mehrere Motive aus unterschiedlichen Aufnahmen so zusammenfügt, dass dabei ein glaubhaftes Bildergebnis entsteht. Wie man so ein Projekt angeht, erklärt DOCMA-Redakteur Olaf Giermann in der DOCMA #87.

Wollten Sie auch schon immer mal Motive in Photoshop zu neue Welten zusammensetzen? Dann finden Sie bei unserem Projekt “Earfer” (eine Mischung von “Earth” und “Surfer”) die Gelegenheit, dies auf schnelle und strukturierte Weise zu lernen. Am wichtigsten ist die Auswahl der “Assets” genannten Bilder, die als Basis für die Montage dienen. Ihre Anfertigung kostet den größten Teil der Zeit. Schneller geht die Suche nach passenden Assets in freien und kostenpflichtigen Bilddatenbanken. Um diese Vorbereitungsphase zu beschleunigen, arbeitet man mit vormontierten Entwürfen. Die helfen dabei, schnell zu erkennen, ob sich die Versatzstücke eigenen oder ob man weitersuchen muss. Wenn die Vorarbeit stimmt, ist die eigentliche Montage mit Ebenenmasken, Farbangleichungen und der Abstimmung des finalen Looks nur noch ein kurzer Weg. Haben Sie Lust bekommen, das auch einmal auszuprobieren? Dann nichts wie los zum nächsten Zeitschriftenhändler oder zu uns in den Webshop.

