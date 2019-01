Immobilien präsentieren? Ein Blick in die Auslagen fast jedes Immobilienmaklers zeigt es deutlich: Photoshop ist dieser Branche noch nicht richtig angekommen. Wie Sie ein zum Verkauf stehendes Haus mit einfachen Tricks gut aussehen lassen zeigen wir in diesem Heft.

Auch wer ein gebrauchtes Haus kauft, verschuldet sich dafür über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Da wäre es doch wohl nur angemessen, wenn die Verkäufer ihre Waren in appetitlicher Form darreichen würden. Scheinbar ist das nicht nötig. Das kann man jedenfalls an fast allen Schaufenstern der Makler beobachten. Doch diese Nachlässigkeit der Profis bietet auch jede Menge Chancen, wenn man sein eigenes Haus verkaufen will: Es braucht nicht viel um aufzufallen. DOCMA-Autor Thomasz Buttar zeigt, wie man ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit wenigen Tricks aus dem Alltagsgrau in einen optischen Zustand versetzt, als käme es geradewegs aus dem Verkaufsprospekt eines Architekten.

