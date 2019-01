Digitale Collagen: Wie man Fotos interessant arrangiert

Ganz gleich ob als Zusammenstellung mehrerer Bilder zu einem Thema oder dem Verschmelzen unterschiedlicher Fotos zu einem Bild mit eigener Aussage: Digitale Collagen sind ein reizvolles Betätigungsfeld – ganz gleich ob man sich zur Gestaltung aus dem Archiv bedient oder die Einzelteile bewußt fotografieren geht.

Anders als bei einer Fotomontage müssen die Bildelemente einer Collage bildlogisch nicht unbedingt zusammenpassen. Die Einheitlichkeit von Perspektive, Beleuchtung und Schärfe wird zur Nebensache. Im Vordergrund steht allein der illustrative Charakter. Einfach so funktioniert die Kombination aber trotzdem nicht. Man muss ein paar Regeln berücksichtigen, sollen selbst einfache im Raster angeordnete Zusammenstellungen von Fotos für den Betrachter funktionieren. Auch die Ebenentechnik von Photoshop will beherrscht ein. Genauso wie man sich mit Vorher/Nachher-Aktionen einen schnellen Überblick über die Potenziale verschiedener Motive mit einem bestimmten Bearbeitungsstil verschaffen kann.

Auf 20 Seiten zeigen wir in der DOCMA#84 die Grundtechniken für digitale Collagen und führen an mehreren Praxisbeispielen vor, wie man damit eindrucksvolle Bildarrangements gestaltet.

Über 70 Seiten konkrete Tutorials, praktische Tipps, unkonventionelle Tricks und Experten-Wissen für Bildermacher. Einzeln erhältlich in gedruckter Form oder als ePaper – nur bei uns im Webshop.