Mit dem DOCMA-Raw-System sind es nur ein paar Klicks – und schon ist ist eine Raw-Datei individuell entwickelt. Das klingt übertrieben? Ist es aber keineswegs, wie viele tausend Anwender des beleibten Entwicklungssystems bezeugen können.

Neu an der Version 3.0 des DOCMA-Raw-Systems, die jetzt im Heft vorgestellt wird, ist die funktionale Erweiterung der Lightroom und Camera Raw-Presets. Die bieten jetzt eine Art „Vorentwicklung“ und die Einbindung von der neuen Raw-Profile über den Profilbrowser in den aktuellen CC-Versionen.

Mit den Profilen besteht zum Beispiel die Option zusätzlich zu den üblichen Entwicklungswerkzeugen LUTs einzubinden. Das sind die aus der Videobearbeitung zum Colorgrading bekannten „LookUp Tables“. In Photoshop sind sie schon länger verfügbar und zwar als Color-Lookup“-Dialog. Kurzgefasst: Das neue DOCMA-Raw-System kann mehr als das alte und ist immer noch kostenlos erhältlich. Allerdings nur für Leser der DOCMA. Die finden ab dieser Ausgabe wieder in jedem Heft neue Presets zum Gratis-Download. Alle, die lieber ihre eigenen Looks gestalten möchten, erfahren wie man das macht und können die Ergebnisse nahtlos in das DOCMA-Raw-Sytem integrieren. Im Heft 86 zeigen wir auf 12 Seiten, an praktischen Beispielen wie das im Detail funktioniert.

