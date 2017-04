Scott Kelby, bekannt für seine unkonventionellen Fotolehrbücher, die auf die Kraft kurzer Texte setzen, widmet sich in seinem neuen Werk mit dem niederschwelligen Titel „Wie mach ich das in Lightroom?“ einer Vielzahl von Praxispro­ble­men – Lightroom-Rezepte! In meist einseitigen Beiträgen, deren ­Über­schriften mit einem „Wie“ beginnen, wendet er sich in zwölf Kapiteln einfachen Lösungen für Alltagsfragen rund um die Handhabung von Lightroom zu. Knapp und unterhaltsam geschrieben, kann man dieses Buch in kürzester Zeit durcharbeiten. Für systematisches Lernen eignet es sich dagegen weniger – man bekommt eher den Eindruck, auf einem Spaziergang durch die Funktionen herumgeführt zu werden, wobei der Autor hier und dort auf mehr oder minder interessante Aspekte hinweist.

Wie mach ich das in Lightroom?

Scott Kelbys beste Rezepte für Lightroom 6 und CC

von Scott Kelby

Broschiert, 274 Seiten

dpunkt, 2015

22,90 Euro

