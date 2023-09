Zurück in die Zukunft mit der Nikon Z f?

Nachdem der Retrolook für spiegellose Systemkameras ungebrochen populär bleibt, will Nikon offenbar ein weiteres Z-Modell vorstellen, das äußerlich an die FM2 von 1983 erinnert – nach der Nikon Z fc von 2021 aber diesmal mit einem 24,5-MP-Vollformatsensor.

Dass die Vorstellung eines geradlinigen Geschichtsverlaufs allzu naiv ist, zeigt sich auch im Kameramarkt. Obwohl die 1990er Jahre zunächst eine Abkehr von mechanischen Blendenringen am Objektiv und Verschlusszeitenrädern neben dem Prismenbuckel gebracht hatten, die Mechanik durch Fly-by-wire-Elektronik ersetzt und die Belichtung zunehmend durch frei belegbare Rändelräder gesteuert wurde, sehnten sich bald viele Fotografen nach dem althergebrachten Bedienkonzept zurück. Inzwischen sind zwar auch die SLR-Prismen verschwunden, aber bei den meisten spiegel- und prismenlosen Kameras steckt der nunmehr elektronische Sucher wieder in einer Ausbuchtung, die an den alten Prismenbuckel erinnert. Auch dedizierte (und daher beschriftete) Verschlusszeiten findet man bei manchen Modellen wieder, ebenso ISO-Räder und teilweise auch Blendenringe am Objektiv, auch wenn diese nun optisch abgetastet werden und der Kamera auf digitalelektronischem Wege mitteilen, welche Blende gewünscht ist.

Auf den ersten Blick könnte man an eine Spiegelreflexkamera aus den 1970er oder 1980er Jahren denken; erst die Rückseite offenbart, dass die Nikon Z f eine spiegellose Systemkamera nach dem aktuellen Stand der Technik ist. (Bild: nikonrumors.com)

Fuji hat diesen Weg mit der X-T-Baureihe am konsequentesten beschritten, aber auch Nikon hatte schon vor gut zwei Jahren eine Z fc mit einem ähnlichen Retrodesign auf den Markt gebracht. Manchen erschien es allerdings noch zu unentschieden, zumal die Z fc mit ihrem APS-C-Sensor hinter den Spitzenmodellen des Z-Systems zurückblieb. Schon seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass Nikon nun aber mit einer Z f wirklich ernst machen würde, und die Kollegen von der PHOTOGRAPHIE haben inzwischen Details des künftigen Retro-Modells in Erfahrung gebracht.

Der Kleinbildsensor der Z f soll mit seinen 24,5 Megapixeln dem der Z 6II gleichen, während die Kamera ansonsten einige Eigenschaften der Z 8 und Z 9 erben wird. Die Messfelder ihres Autofokus sollen ähnlich den Spitzenmodellen einen großen Bereich des Bildfelds abdecken und die AF-Performanz nicht weit dahinter zurückbleiben. Der integrierte Bildstabilisator mit beweglichem Sensor soll zusammen mit stabilisierten Systemobjektiven bis zu 8 EV ausgleichen, also rund 250 mal längere Verschlusszeiten ohne Verwacklungsunschärfe ermöglichen. Der Sensor kann auch in einem Pixel-Shift-Modus um ganze und halbe Pixelbreiten verschoben werden, damit sich aus vier bis 32 Aufnahmen ein Bild mit vielfach höherer Auflösung berechnen lässt. Aus der Gerüchteküche war schon vor ein paar Tagen zu hören, dass der Sucher und das ausklappbare Display dem Standard der Z 6II entsprechen sollen; der Expeed-7-Prozessor ist dagegen aus der Z 8/9 bekannt.

Während also die elektronischen Innereien weitgehend auf der technologischen Höhe der Zeit sind, setzt Nikon beim Gehäusedesign auf klassische Werte und viel Metall. Die Einstellräder auf dem Magnesiumgehäuse sind aus schwarz eloxiertem Messing gefertigt, wie die PHOTOGRAPHIE berichtet, und der Auslöser, dessen Druckpunkt ein F3-Feeling vermitteln soll, hat ein Gewinde für traditionelle mechanische oder pneumatische Fernauslöser.

Rund 2500 Euro wird die Nikon Z f kosten; für 200 Euro mehr gibt es ein klassisches Normalobjektiv Z 40 mm/F2 dazu, mit dem der traditionsbewusste Fotograf die Retro-Ausstattung komplettieren kann. Noch in diesem Monat soll es so weit sein.