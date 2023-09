Zürich: Open Your Eyes-Fotofestival

Noch bis zum bis 15. Oktober 2023 werden auf einer Wegstrecke von drei Kilometern hunderte Fotografien in der Zürcher Innenstadt beim Züricher Open Your Eyes-Fotofestival ausgestellt.

Die Fotografie besitzt die einzigartige Fähigkeit , uns in entfernte Welten zu entführen und uns zum Nachdenken anzuregen. Das Open Your Eyes-Fotofestival Zürich, das in Zusammenarbeit mit der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich entstanden ist, lädt die all jene ein, die in den kommenden Wochen durch Zürich spazieren, die transformative Kraft der Fotografie zu erleben und die globalen Herausforderungen von einer neuen Perspektive aus zu betrachten.

Auftaktveranstaltung auf der Polyterasse bei 30C° – mit ETH-Präsident Joel Mesot und dem Festival-Intendanten Lois Lammerhuber

Die Macht der Bilder

Über 30 international renommierte Fotografen aus einem Dutzend Länder präsentieren ihre Werke auf dem Fotofestival. Diese Fotos sind mehr als visuelle Eindrücke – sie sind recherchierte Informationen, journalistische Aufklärung und künstlerischer Ausdruck. Die Fotografen, inspiriert von der Idee des “Concerned Photographers”, gehen über die Dokumentation von Ereignissen hinaus und vermitteln einen humanitären Impuls. Timm Rautert, ein deutscher Fotograf und ehemaliger Hochschullehrer, bringt es auf den Punkt: “Fotografie ist zu gut, um nur Kunst zu sein”.

Allein auf dem Lindenhof sind drei Themeninseln mit den Bildern von fünf Kreativen zu sehen.

Die Agenda 2030 im Fokus

Die Fotografien auf dem Festival spiegeln die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) wider, die von den Vereinten Nationen (UN) in der Agenda 2030 verabschiedet wurden. Diese SDGs umfassen soziale, politische, wissenschaftliche und kulturelle Aspekte unseres Lebens. Die Ausstellungen auf 17 “Inseln” greifen diese Themen auf und laden die Betrachter ein, sich in den Reflexionsprozess einzubringen.

Gerd Ludwig und Lois Lammerhuber vor Ludwigs berühmten Tschernobyl-Motiven, die am Zürichseeufer auf Höhe des Baur au Lac-Hotels zu sehen sind.

Die ETH Zürich als wissenschaftlicher Partner

Die ETH Zürich spielt eine entscheidende Rolle als offizieller wissenschaftlicher Partner des Festivals. Auf der Polyterrasse der Hochschule sowie in einer eigenen Sammlung von rund 50 Beiträgen präsentiert die ETH wissenschaftliche Arbeiten, die jeweils mit einem der SDGs verknüpft sind. Veranstaltungen wie Gespräche und Führungen, die in Zusammenarbeit mit ETH-Angehörigen und Fotografen stattfinden, bieten Einblicke in die wissenschaftliche Dimension dieser Themen.

Nina Gorfer vom schwedischen Kreativ-Team Cooper Gorfer führt in die Arbeiten der Serie “Aus den Erzählungen” am Seebad Enge ein.

Denken und Handeln

Die Fotografien des Festivals appellieren an unsere Empathie und regen zum Nachdenken an. Auf jeder der 17 Ausstellungsinseln wird das “Denken” und “Handeln” durch Informationstafeln der ETH Zürich dargestellt. Hier präsentieren die Wissenschaftler Analysen und Lösungsvorschläge, die dazu beitragen können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Ebenfalls am Seebad Enge sind die Arbeiten der amerikanischen Fotografin Anna Boyiazis zu sehen.

Breite Teilhabe und Bildung

Das Festival setzt sich für breite kulturelle Teilhabe ein, denn Fotografie sollte für alle zugänglich sein. Mitmachen ist kosten- und barrierefrei, und alle begleitenden Schrifttafeln sind in Deutsch und Englisch verfasst. Speziell für Schulen wird altersgerechtes Informationsmaterial bereitgestellt, das als Grundlage für Führungen und Projektarbeiten dient. Im Besucherzentrum am General Guisan Quai stehen weitere Informationen zur Verfügung, und auf der Festival-Website können alle Informationen frei heruntergeladen werden.

An allen Themeninseln gibt es Informationen der ETH-Zürich zu wissenschaftlichen Aspekten und Lösungsansätzen der behandelten Themen.

Fazit

Das Open Your Eyes-Fotofestival Zürich ist nicht nur eine Feier der Fotografie, sondern auch eine Einladung zur Reflexion und zum Handeln. Besucher könne sich von den Bildern inspirieren lassen, an den Gesprächen beteiligen und so dazu beitragen, eine bessere Welt zu schaffen. In einer Zeit, in der Bilder mehr sagen als tausend Worte, können wir durch Fotografie die Welt verändern.

Wir werden auf DOCMA.info die Gelegenheit nutzen, und Ihnen in den kommenden Wochen alle 17 UN-Nachhaltigkeitsziele mit vielen Bildern der Ausstellungen in einzelnen Artikeln vorstellen.