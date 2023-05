KI-Prompt Inspiration: Architektur

Unerfüllte Wohnträume tragen viele Menschen mit sich herum. Mit Midjourney und Co. lassen sich architektonische Fantasien recht einfach und vor allem schnell visualisieren.

Ein Klassiker

Das Häuschen im Grünen darf ruhig etwas größer ausfallen. Versuchen wir uns zum Einstieg einmal an einer Gründerzeitvilla mit großem Garten.

professional photo, Wilhelminian style villa with large garden –ar 3:2



Ja, das ist eine Villa, aber ich hatte mir darunter eigentlich etwas ganz anders vorgestellt. Vielleicht denke ich da zu deutsch? Die Übersetzung im „wilhelminischen“ Stil fand ich im Grunde ganz treffend. Eine Google Recherche zeigte mir jedoch, dass meine Vorstellung sich mit dem erstaunlich großen Oberbegriff kaum in Deckung bringen lässt. Also ein zunächst passendes Bild googeln oder aus dem eigenen Archiv heraussuchen und die „Describe“-Funktion nutzen. Dann alle vier Prompt-Optionen testen.

an ornate house sitting in the grass, in the style of berlin secession, dark beige and light beige, pont-aven school, impressive panoramas, authentic details, architectural chic, romanticized views



Diese von Midjourney zu dem von mir zur Analyse eingegebenen Bild, trifft den Stil, der mir vorschwebt am ehesten. Nun geht es daran, den Prompt auf das Wesentliche zu reduzieren und die Perspektive zu begradigen, um stürzende Linien weitgehend auszugleichen.

professional shifted Photography from elevated perspective, an ornate house with garden, in the style of berlin secession, authentic details, architectural chic, –ar 3:2

Die Moderne

Nach dem steingewordenen Neureichtum des vorvorigen Jahrhunderts soll es jetzt in Richtung Wohntraum für zeitgenössische Individualisten gehen: Eine moderne Flachbauvilla mit viel Glass, ein- bis eineinhalbgeschossig, irgendwo abseits der Stadt. In solchen Fällen hilft es, wenn man sich etwas bei den Architekten auskennt. Eine Ikone wäre etwa Philip Johnson. Ein anderer, der (auch) in diesem Stil gebaut hat, Norman Foster.

professional shifted Photography, a villa by Norman Foster in the forest –ar 3:2

Wer es etwas stimmungsvoller mag, schaltet das Tageslicht aus, lässt Nebel aufziehen und das Haus von innen illuminieren.

professional shifted Photography, a villa by Norman Foster in the forest, at night, illuminated, foggy atmosphere –ar 3:2

Die Zukunft

Eigene Designideen sind eine weitere Option. Sie entstehen entweder durch die Bezugnahme auf (Natur-)Objekte, Architektur-Strömungen oder durch die virtuelle Umsetzung des Projekts mittels großer Architekten. Alternativ man lässt der Fantasie freien Lauf.

professional shifted Photography, of a wooden tall building covered with flowers into a forest, banana trunk inspiration

professional shifted outdoor Photography, of a metabolic architecture villa in the mountains designed by Zaha Hadid, continuous white surface with exposed seams, volumetric caustic lighting, soft reflections, 32K

architectural photograph, Solarpunk gardens, realistic, natural, 8k

Architektur-Modelle und Pläne

Es muss nicht immer ein richtiges Haus in einem definierte Wohnumfeld sein. Midjurney produziert auch Architektur-Modelle von Häusern, schematische Darstellungen oder Pläne. Letztere sind jedoch schwer steuerbar und dienen eher illustrativen als funktionalen Zwecken.

3d model of modern art gallery, architecture, inspired by Walter Gropius, 4K

architectural floor plan of apartment building, symmetrical layout

isometric floor plan of a spacious family house

CAD drawing cad floorplan glitched together with a section and an elevation of a post modern building

DOCMA-Seminar: Einführung Text-to-Image

Prompt-Texten für Profis – wie man mit einer Bilder-KI spricht.

Seminartermine am 23.06. und 14.07.2023

Mehr Infos