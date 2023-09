Retro-Design: der Charme der guten alten Zeit

Letzte Woche schrieb ich hier über die Nikon Z f, die Kamera im Retro-Design, die der Hersteller demnächst auch offiziell ankündigen wird. Aber warum hat das klassische Bedienkonzept bis heute Anhänger, wenn das moderne Design doch offenkundig ergonomischer ist?

Machen wir uns nichts vor: Beim traditionellen Bedienkonzept der Systemkameras ging es nie um Ergonomie. Die Anordnung der Bedienelemente war allein durch mechanische Kriterien motiviert. Die Blendenlamellen wurden auf dem kürzesten Übertragungsweg mit einem Blendenring am Objektiv gesteuert und das Verschlusszeitenrad war rechts vom Sucher auf der Oberseite der Kamera platziert, weil genau darunter der durch einen Federmechanismus angetriebene Schlitzverschluss lag. Zeiss Ikon hatte zwar schon in den 1950er Jahren eine Spiegelreflexkamera gebaut, bei der man die Blende über ein Rändelrad an der Kamera steuerte, aber dieses mechanisch höchst aufwendige Verfahren setzte sich damals noch nicht durch.

Das klassische SLR-Design, hier am Beispiel einer Nikon F, blieb über Jahrzehnte praktisch unverändert.

1966 entwickelte VEB Pentacon in Dresden, damals ein innovatives Unternehmen der Kameraindustrie, erstmals einen elektronisch gesteuerten Schlitzverschluss, der die mechanische Kopplung zwischen Verschlusszeitenrad und Verschluss überflüssig machte. Pentax verwirklichte 1971 in der Electro-Spotmatic die logische Konsequenz, den elektronischen Verschluss statt mit dem Zeitenrad für eine optional automatische Belichtung mit einer Belichtungsmesszelle zu verbinden (dem Namen der Kamera zum Trotz verwendete sie keine Spotmessung, sondern eine mittenbetonte Integralmessung). Die insbesondere von Canon vorangetriebene elektronische Übertragung zwischen Kamera und Objektiv führte dazu, dass auch ein Blendenring nicht länger mit den Blendenlamellen verbunden war, sondern seine Stellung auf elektronischem Wege an die Kamera übermittelte, die ihrerseits auf demselben Weg die motorische Blendensteuerung bewirkte.

Die klassische Anordnung der Bedienelemente für die Belichtungssteuerung war damit nur noch bloße Konvention. Da die Steuerung rein elektronisch nach dem fly-by-wire-Prinzip erfolgte, hätte man die Bedienelemente überall platzieren können. In den 1990er Jahren setzten sich unbeschriftete Rändelräder an der Vorder- und Rückseite des Kameragehäuses durch, wobei das Bedienkonzept erstmals allein durch ergonomische Kriterien motiviert war. Statt einen Blendenring mit der linken Hand zu drehen, die auch für das Abstützen der Kamera, die Brennweitenveränderung mit dem Zoomring und gegebenenfalls die Fokussierung zuständig war, und mit zwei Fingern der rechten Hand die Verschlusszeit mit dem Zeitenrad einzustellen, wurde die Belichtungssteuerung erheblich vereinfacht. Mit dem Mittelfinger am vorderen und dem Daumen am hinteren Rändelrad hatte die rechte Hand die Belichtung bequem unter Kontrolle, während sich die linke Hand vor allem mit dem Zoomring beschäftigen konnte. Ein weiterer Vorteil dieses Konzepts lag in seiner Flexibilität, denn je nach den Vorlieben des Fotografen ließen sich die verschiedenen Funktionen – neben der Verschlusszeit- und Blendensteuerung auch die von Belichtungskorrektur und ISO-Wert – den Rändelrädern beliebig zuweisen.

Das moderne Bedienkonzept mit frei belegbaren Rändelrädern und einem Statusdisplay, hier am Beispiel der Fuji X-H2. (Bild: Fuji)

Das traditionelle Bedienkonzept mit Blendenring und Verschlusszeitenrad (neben weiteren Rädern für den ISO-Wert und die Belichtungskorrektur) in einer aktuellen Kamera, hier der Fuji X-T5. Rändelräder gibt es trotzdem, wie man sieht. (Bild: Fuji)

Angesichts dieser Vorteile stellt sich die Frage, weshalb man sich nach dem traditionellen Design zurück sehnen sollte. Auch die neueren Retro-Modelle verzichten ja nicht auf Rändelräder, sondern unterstützen beide Bedienkonzepte. Die Fuji X-T5 beispielsweise erlaubt, auch die Steuerung von Belichtungskorrektur und ISO-Wert, für die es dedizierte Einstellräder gibt, auf die Rändelräder zu legen, indem man die „C”-Rastung wählt. Die Rändelräder bieten dazu noch den Vorteil, die Werte feiner und/oder in einem größeren Bereich einstellen zu können.

Eines allerdings fehlt dem Mainstream-Bedienkonzept: Die Rändelräder sind naturgemäß unbeschriftet; man kann ihnen also nicht ansehen, was für ein Wert gerade eingestellt ist. Mit Blendenring und Verschlusszeitenrad (und dem ISO-Rad) lassen sich Belichtungswerte selbst bei einer ausgeschalteten Kamera vorgeben, oder die gewählten Werte ablesen, ohne die Kamera einzuschalten (Letzteres ist teilweise auch bei Kameras mit Rändelradbedienung möglich, sofern ihr Statusdisplay auch ausgeschaltet aktiv ist). Es ist aber auch eine Kopfsache: Die dedizierten Einstellräder geben dem Fotografen das Gefühl, die Belichtung unmittelbar zu kontrollieren, während die Rändelräder nur indirekt wirken. Faktisch ist das zwar immer so, da es ja in jedem Fall beim fly-by-wire-Prinzip bleibt, aber die Bedeutung des subjektiven Empfindens sollte man nicht unterschätzen.

Übrigens: In der nächsten Woche werde ich an dieser Stelle vom Fujifilm X Summit in Stockholm berichten. Folgt man den Gerüchten, dürfte Fuji bei dieser Gelegenheit unter anderem ein neues Spitzenmodell seines GFX-Mittelformatsystems vorstellen. Falls es so kommen sollte, werde ich bis dahin schon erste Erfahrungen damit gesammelt haben.