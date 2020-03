Neue Ausgabe: DOCMA 93 im Handel

DOCMA 93 im Handel: Ab heute, dem 4. März 2020, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als ePaper bei uns im Webshop erhältlich. Ab dem aktuellen Jahrgang ist das Magazin wieder 132 Seiten stark.

Im 18 Seiten umfassenden PREMIUM-WORKSHOP der neuen Ausgabe #93 erklärt Olaf Giermann das komplexe Workflow-System des Adobe Foto-Abos. Rüdiger Schestag hat sich mit den alternativen Bildbearbeitungsprogrammen Affinity Photo und Luminar befasst und stellt Ihnen auf 6 Seiten einige Schlüsselfunktionen vor. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Bilder ­selektiv mit Ebenen und Masken in der Raw-Software Capture One 20 korrigieren können. In der Photoshop-Akademie erfahren Sie, wie sich Farb­bilder mit dem Raw-Konverter, Photoshop und anderen Programmen in Schwarzweißbilder umwandeln und weiter bearbeiten lassen. Olaf Giermann zeigt Ihnen in seinem Joker-Projekt am Beispiel eines Fotos von Donald Trump, wie Sie jedes Porträt digital mit Clown-Schminke ver­sehen können. Das Ergebnis sehen Sie auch auf dem Cover dieser Ausgabe. Wie man einen überzeugenden Gemäldeeffekt auch ohne malerische Fähigkeiten mit der kostenlosen Painterly-Action erzielen kann, demonstriert Olaf Giermann in einem weiteren Tutorial. Wenn Sie gerne Fotobücher gestalten, sollten Sie den Artikel von Matthias Mattthai über das Buchmodul von Lightroom lesen. Darüber hinaus gibt es wie in jeder Ausgabe kurz gehaltene Tipps und Tricks für Photoshop und Lightroom – unter anderem zur Anwendung der Ein-Klick-Automatik „Motivauswahl“ und des Werkzeugs „Objektauswahl“ in Photoshop. Und in der Rubrik „Leser fragen – DOCMA hilft“ erklärt Doc Baumann, wie Sie mithilfe von Pfaden eine Fläche mit plastischen Pinselstrichen übermalen und wie Sie ein ­beliebiges Bild mit ­einem in Photoshop ­erzeugten Punktraster überlagern. Daneben gibt es wie in jeder Ausgabe Freeload-Tipps, Webklicks, technische Hintergrundartikel und vieles mehr. Das komplette Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.

Highlights der neuen Ausgabe



HINWEIS: Zum jeweils nächsten Thema kommen Sie, indem Sie mit dem Zeiger über das Bild fahren und in den rechten Pfeil klicken oder in einen der Thumbnails am oberen Rand klicken.