Neue Ausgabe: DOCMA 107 im Handel

Highlights der DOCMA 107

KI für Fotografen Olaf Giermann stellt Ihnen in einem 14-seitigen Tutorial und in den zugehörigen Videos die Möglichkeiten der KI-Funktionen in Photoshop, Lightroom und Lightroom Classic vor.

Kreative Befehlsverweigerung Beim Generieren von Bildern mit Hilfe von Textbeschreibungen zeigt sich die KI bisweilen eigensinnig – vom völligen Ignorieren der Vorgabe über kuriose Details bis hin zu überzähligen Fingern.

Wie komme ich ins neuronale Netz? Sich selbst in ein KI-System zu implantieren, erfordert einigen Aufwand. Michael J. Hußmann erklärt, wie es geht.

Flying Dog/Gyre AI-Plug-in Mit dem Photoshop-Plug-in »Flying Dog/Gyre AI« lassen sich „Stable Diffusion“ und „Dall•E2“ in Photoshop einbinden. Olaf Giermann erklärt, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Schlüsselschritte jeder Montage Olaf Giermann zeigt an einem Beispiel mit kostenlos verfügbarem Ausgangsmaterial, welche Schritte bei Fotomontagen generell zu berücksichtigen sind.

Per KI von Text zu Bild Peter Braunschmid zeigt in fünf Videos, was es in Midjourney 5.2 Neues gibt und wie Sie die neuen Funktionen in Ihren Workflow integrieren.

Kann KI Kunst? Wer wäre der Künstler, wenn KI-Bilder Kunstwerke wären? Was ist von Bildern zu halten, die ohne Prompt entstehen? Doc Baumann versucht, solche Fragen aus kunstwissenschaftlicher Sicht zu beantworten.

Animals of the future Wie KI den Blick auf die Welt verändern kann, erforscht Daniel Kalafata-Müller mit einer Serie KI-generierter Bilder. Vermeintlich lebensecht, werfen sie die Frage auf, wie Tiere der Zukunft aussehen könnten.

Galerie Die kreativsten Bildermacher der Welt – präsentiert von DOCMA

Außerdem: Interview mit einem Buch über Drohnenfotografie, Tipps & Tricks für Photoshop, Lightroom/LR Classic und Luminar Neo sowie Freeloads für Bildbearbeiter und Fotografen

