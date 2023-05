Neue Ausgabe: DOCMA 106 im Handel

Ab heute, dem 31. Mai 2023, ist die neue DOCMA 106 erhältlich: als Print-Ausgabe am Kiosk sowie als Print- und E-Paper-Ausgabe bei uns im Webshop.

Inhalte

In einem umfassenden Basiswissen-Artikel für Einsteiger und Fortgeschrittene widmet sich Olaf Giermann Camera Raw und dem Camera Raw-Filter. ∎ Auch über das Thema Künstliche Intelligenz bringen wir Sie wieder mit mehreren Beiträgen auf den neuesten Stand. Christoph Künne hat mit Boris ­Eldagsen, einem der Vorreiter für generative Bild-KI in Deutschland, darüber gesprochen, wie man die Prompts so formuliert, dass eine KI sie versteht. Olaf Giermann gibt einen Überblick darüber, was Adobes neue Familie generativer KI-Modelle bietet, wie sie funktioniert und was Sie in Zukunft davon erwarten können. Doc Baumann beschreibt Probleme, die sich daraus ergeben, dass neuronale Netze mit Bildern trainiert werden, ohne dass deren Urheber gefragt wurden. In einem weiteren Artikel beschreibt er die Schwierigkeiten, die es bereitet, mit generativer KI eine nackte Person darzustellen. Darüber hinaus erfahren Sie von Peter Braunschmid in fünf Videos, was es in Midjourney 5 Neues gibt und wie Sie Bilder und Skizzen in synthetische Artworks verwandeln. ∎ Christoph Künne stellt Ihnen in der neuen Ausgabe zudem zwei Künstler und ihre Projekte vor: die ­Prager Künstlerin Bára Prášilová und den Fotografen Ivo von Renner. ∎ Wie immer finden Sie auch in der neuen DOCMA-Ausgabe 106 viele Tipps und Tricks sowie ausführliche Tutorials – diesmal zu Photoshop, Lightroom Classic, Luminar Neo, Adobe Bridge und Adobe Express – sowie Freeloads für Bildbearbeiter und Fotografen. In unserer Galerie zeigen wir zu Ihrer Inspiration Arbeiten der kreativsten Bildermacher.

Über QR-Codes in den Artikeln können Sie 180 Minuten Bonus-Videomaterial abrufen.

Highlights der neuen DOCMA 106















