KI-Prompt Inspiration: Funny Creatures

Funny Creatures (deutsch: lustige Kreaturen) konventionell zu fotografieren, ist meist eine recht aufwändige Angelegenheit. Man braucht – neben aller Fototechnik – überzeugende Kostüme, Masken und oft auch Personen die die Kostüme und die Masken tragen. KI kann hier bei der Entwicklung von Ideen helfen oder – wenn es nicht so sehr auf die Kontrolle der Details ankommt – gleich den ganzen Job übernehmen.

Basistest: Funny Creatures

Der Basistest ist hier erst einmal nur begrenzt erfolgreich. Zwar sehen wir Kreaturen, allerdings wirken sie eher monströs als lustig – oder bestenfalls lustig monströs. Außerdem sind sie stilistisch eher an 3D-Comics als an Fotos orientiert.

Funny Creatures

Fotoversion

Mit dem Zusatz „Art Photography“ werden die Bilder etwas realistischer, aber sie wirken immer noch sehr künstlich.

Art Photography, Funny Creatures

Lässt man das künstlerische beim Foto weg, erinnern die Ergebnisse wieder stärker an 3D-Animationsfilme.

Photo, Funny Creatures

Ausgefeiltere Prompts

Es wird vielleicht schon deutlich, dass man der KI hier nicht so viel Interpretationsspielraum lassen sollte. Also versuchen wir, die lustigen Kreaturen mal etwas genauer zu beschreiben und so eine gestalterische Richtung einzuschlagen. Das funktioniert zwar, aber so richtig „funny“ sind sie immer noch nicht.

Photo, Funny ice cream Creatures

Vielleicht lässt sich das lustige Element über die Nutzung bekannter Figuren aus dem Fernsehen, aus Filmen oder Comic hinzufügen? Und noch etwas Zusatzinformation. Zwei Versuche mit Teletubbies – die sind zumindest für Kleinkinder lustig – und man sieht die feinen Unterschiede zwischen „art photography“ und „photo“ als Zielmedienvorgabe.

Photo, teletubbies, Funny ice cream Creatures in candyland

art Photography, sesame-street, Funny ice cream bonbon Creatures in Candyland

Funny Creatures im anderen Kontext

Die Frage liegt nahe: Können wir unsere Protagonisten auch in eine andere Welt verpflanzen, damit der Kontrast stärker wird? Zum Beispiel eine paar Figuren aus der Sesamstraße in die apokalyptische Welt von Mad Max? So wird es zumindest nichts.

art Photography, sesame-street, Funny ice cream bonbon Creatures in an apocalyptic world

Die Zugabe eines Stils, der mit dem Mad Max-Thema korrespondiert, funktioniert schon etwas besser.

art Photography, sesame-street, Funny ice cream bonbon Creatures in an apocalyptic world, darkart

Visuell interessanter und ein wenig eigenständiger wird das Ergebnis allerdings erst dann, wenn man mit einem Film-Theme und dessen Dosierung via Multiprompt arbeitet.