Fuji GFX100 II: Mittelformat, schön schnell

Der Fujifilm X Summit in Stockholm war diesmal allein dem Mittelformatsystem GFX gewidmet. Fuji stellte gestern das neue Spitzenmodell GFX100 II vor, dazu zwei Tilt/Shift-Objektive und ein sehr lichtstarkes Normalobjektiv. Ich konnte bereits einige Erfahrungen damit sammeln.

Auch Provokation gehört zur Werbung: Das Mittelformatsystem GFX frisst Kleinbild/Vollformat-Systeme, wie auf Fujis Bierdeckeln abgebildet.

„There is always a bigger fish“, wie es in Star Wars: Episode One heißt, und für Fuji bedeutet das, dass die Größenskala der Bildformate nicht beim sogenannten Vollformat endet, das ja eigentlich das Kleinbildformat ist. Ihr Mittelformatsystem GFX basiert auf Sensoren, die 44 mm × 33 mm messen und damit 68 Prozent mehr Fläche als ein Kleinbild/Vollformat-Sensor bieten. Zugegeben: Im Mittelformatsegment gibt es Kameras mit noch größeren Sensoren, aber von den Stückzahlen her spielen sie nur eine kleine Rolle. Beim „kleinen“ Mittelformat von 44 mm × 33 mm spielt derzeit die Musik, denn dies ist der Bereich, in dem der lange Zeit behäbige Mittelformatmarkt wächst.

Die GFX100 II unterscheidet sich in den Abmessungen und im Handling nicht so sehr von anderen spiegellosen Systemkameras. Eine Besonderheit ist ihr elektronischer Sucher mit 9,44 Millionen Bildpunkten und einer Vergrößerung von 1,0-fach, den man abnehmen kann – die Kamera funktioniert sogar ganz ohne ihn –, um ihn mit einem optionalen Zwischenstück kipp- und schwenkbar zu machen.

Aber Größe, in diesem Fall die Bildfläche, ist ja nicht alles. Mit einem größeren Sensor kann man, entsprechend lichtstarke Objektive vorausgesetzt – denn der Sensor allein tut es nicht –, mehr Licht einfangen, und mehr Licht ist der entscheidende Faktor für ein Mehr als Bildqualität. Mit der Sensorfläche wachsen aber auch die Abmessungen und das Gewicht von Kameras und Objektiven, und dazu auch die Zeit, die das Auslesen des Sensors und die Bildverarbeitung bis hin zur Speicherzeit in der Kamera braucht, denn die größeren Sensoren bieten ja auch mehr Pixeln Platz. Mittelformatsysteme galten daher traditionell als optimale Wahl, wenn es um die höchste Bildqualität geht, aber wenn eine hohe Geschwindigkeit gefragt war, sei es beim Autofokus oder der Serienbildfrequenz, griff der Profi zum Kleinbildsystem oder, wenn eine besonders kleine und leichte Ausrüstung gefragt war, zu APS-C oder MFT.

Auf dem X Summit drückte Fuji die bisherige Entwicklung im GFX-System mit der Formel I.Q. + IBIS − Volume aus: Neben einer höheren Bildqualität (I.Q.) konnten ihre Kameramodelle schon länger einen integrierten Bildstabilisator (IBIS) bieten, und mit der GFX100S hatten sie gezeigt, dass dazu nicht der Formfaktor des bisherigen Spitzenmodells GFX100 nötig war. Die GFX100S bewegte sich größenmäßig im Rahmen professioneller Kleinbildkameras. Der Makel einer vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeit blieb jedoch, und hier soll nun das neue Spitzenmodell GFX100 II ansetzen, das Ende September zu einem Preis von rund 8000 Euro in den Handel kommt. Die neue Formel lautet daher (I.Q. + IBIS − Volume) + Speed.

Zwei Kartensteckplätze eignen sich für CFexpress-Typ-B-und SDXC-Karten.

Wer Fujis Spitzenmodelle im X-System (mit APS-C-Sensor) kennt, dem wird vieles bekannt vorkommen. Die GFX100 II verwendet denselben X-Prozessor 5 und dieselben KI-Funktionen im Autofokus, der eine Motiverkennung und -verfolgung unterstützt, egal ob es um Personen, Vögel, Insekten, andere Tiere, Autos, Züge, Flugzeuge oder Drohnen geht. Auch die Speicherung der Bilddaten auf CFexpress-Kartes des Typs B und/oder SDXC-Karten kennt man von der X-H2 und X-H2S.

Die GFX100 II bietet einen Ethernet-Anschluss ebenso wie einen HDMI-Port in voller Größe.

Die höhere Geschwindigkeit der GFX100 II basiert aber nicht nur auf dem schnelleren Prozessor und seiner KI-Unterstützung, sondern vor allem auf einem neuen Sensor. Der CMOS II HS-Sensor löst wie bisher 102 Megapixel auf, ist aber eine weitgehende Neuentwicklung. Eine Optimierung des Microlens-Shifting verbessert die Lichtausbeute im Randbereich (die dort auch den Autofokus verbessert), und die Fähigkeit der Sensorpixel, elektrische Ladungen zu speichern, wurde um 30 Prozent vergrößert. Daraus resultiert eine auf ISO 80 gesunkene Grundempfindlichkeit, und speziell bei dieser Empfindlichkeit (oder nicht weit darüber) lohnt es sich, den 16-Bit-Modus zu wählen, in dem die A/D-Wandler des Sensors die Tonwerte viermal feiner als im 14-Bit-Modus auflösen.

Wie es Fuji geschafft hat, die Sensorauslesung zu verdoppeln, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen – gewöhnlich gilt, dass mit einer kürzeren Zeit für die Digitalisierung das Rauschen steigt –, konnte ich trotz intensiven Nachfragens nicht in Erfahrung bringen, aber es sieht so aus, als sei das tatsächlich gelungen.

Das Statusdisplay der GFX100 II, das wie von den Vorgängermodellen bekannt auch bei ausgeschalteter Kamera die Einstellungen anzeigt, ist leicht nach hinten geneigt, was die Ablesbarkeit verbessert.

Wie auch immer: Der neue Sensor kann in nur 25 Millisekunden (1/40 Sekunde) ausgelesen werden, was für einen Sensor dieser Größe und Auflösung höchst respektabel ist. Viele Sensordaten in kurzer Zeit zu verarbeiten, das setzt einen entsprechend vergrößerten schellen Pufferspeicher voraus, und dessen Größe hat Fuji auf 16 Gigabyte verdoppelt. Damit sind dann Serienbildaufnahmen mit 8,0 Bildern pro Sekunde mit dem mechanischen Schlitzverschluss und 8,7 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss möglich. Apropos mechanischer Verschluss: Der Schlitzverschluss wurde leider nicht beschleunigt, so dass die Synchronzeit bei 1/125 Sekunde bleibt.

Die GFX100 II eignet sich auch für Filmproduktionen, für die sie in ein Rig montiert wird.

Wenn der Sensor besonders schnell auslesbar ist und sich die Bilddaten dank eines schnellen Prozessors ebenso schnell verarbeiten lassen, liegt es nahe, auch den Videomodus auszubauen. Mittelformatkameras waren bislang nicht die erste Wahl für Filmproduktionen, aber die GFX100 II hat auch in diesem Bereich einiges zu bieten. 8K-Video kann mit 30p und 4K-Video mit 60p aufgenommen werden; welches Bildformat man dabei wählt, hängt weitgehend davon ab, welchen Bildkreis die verwendeten Cine-Objektive bedienen. Super35, das Standardformat des Kinofilms, entspricht APS-C und das Mittelformat des GFX-Systems ist für Filmproduzenten bereits ein Großformat. Schauen wir mal, was für Kinofilme künftig mit solchen Mittelformatkameras statt mit etablierten Videosystemen wie Arri oder RED produziert werden. Da längere Videoaufnahmen die Kamera naturgemäß aufheizen können, unterstützt die GFX100 II den von den X-Modellen bekannten optionalen Lüfter FAN-001. Interessanterweise lässt er sich montieren, obwohl die GFX100 II nicht das von den X-H2 und X-H2S (für die der Lüfter entwickelt wurde) bekannte dreh und schwenkbare Display hat; ihr Display lässt sich nach oben, unten und rechts kippen.

Das 3,2-Zoll-Display der GFX100 II mit 2,36 Millionen Bildpunkten lässt sich in drei Richtungen anwinkeln.

Zu den neuen Objektiven werde ich demnächst noch etwas schreiben. Was die GFX100 II in der Praxis leistet und wie groß der Vorsprung gegenüber etablierten Kleinbildsystemen tatsächlich ist, werden wir in DOCMA anhand eines Testmodell mit finaler Firmware untersuchen.