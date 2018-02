Ein guter Grund zu Feiern – mit 25% Rabatt

DOCMA feiert das Erscheinen des 50. Photoshop-Premium-Workshops mit 25% Rabatt auf alle Workshops der Reihe.

Die Photoshop Premium-Workshops erfreuen sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Das Besondere: Sie beleuchten jeweils ein Bildbearbeitungsthema besonders ausführlich und verständlich und zeigen zugleich, wie man mit unterschiedlichen Ansätzen die besten Ergebnisse für die Aufgabenstellung erzielen kann. Eine enorme Hilfe, die es erlaubt, sich die ganze Komplexität von Photoshop im eigenen Alltag nutzbar zu machen.

Aus Anlass der Veröffentlichung des 50. Photoshop Premium-Workshops gewähren wie auf alle 50 Photoshop Premium-Workshops einen Sonderrabat von 25% – das gilt auch für die 5 Aktionspakete, die jeweils 10 der Workshops zum bereits reduzierten Preis enthalten. Die Workshops umfassen jeweils 11 bis 18 Seiten und sind hier unter Verwendung des Gutscheincodes 50PWS erhältlich. Das Angebot gilt bis zum 28. Februar 2018.

Die bisher erschienenen DOCMA Premium-Workshops:

Pseudo-HDR | Ebenenstapel | Spielzeugwelten | Photoshop CS5 | Schwarzweiß für Profis | Formgitter | Knackige Bilder mit Neutralebenen | Digitale Lichtfabrik | Erschaffung der Welt 2.0 | Bilder als Maske | Malen mit Photoshop | Kreative RAW-Entwicklung | Das Pfad-Einmaleins | Perfekte Bildqualität | Freistellen | Photoshop CS6 | Colorkey | Keine Panik! | 300 Raw/h | Texturen | Luminanzmasken | Bodyforming | Adobe Creative Cloud | Hautretusche | Typo-Bilder | Highspeed-Korrekturen im Lab-Modus | Details und Schärfe | Pinsel-Power | Bildkontrast | Unschärfe gezielt einsetzen | Perspektive im Griff | Monochromie | Objekte inszenieren | Comic-Stile | Die besten Profi-Rezepte | Geheimwaffe Stapelmodus | Hintergrundtausch im Handumdrehen | Haarige Angelegenheiten | The High Five – Die 5 Bausteine der Bildoptimierung | Licht malen | Hyperrealismus | Eigen Looks für Ihre Bilder finden | Einfach freistellen | Quick-Composings | Hautretusche | Fotos kreativ optimieren | Weniger ist mehr – gezielt Bildbeschnitte wählen | RAW Spezial – Entwickeln mit System | Reise Spezial – Gezielt fotografieren und optimieren | Gute Bilder trotz schlechten Lichts