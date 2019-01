DOCMA 87 versandkostenfrei: jetzt vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 87 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 5. Februar 2019. Ab dem 6. Februar 2019 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 6. Februar in seiner DOCMA-App.

DOCMA 87 versandkostenfrei:

Die Highlights des Heftes

PREMIUMWORKSHOP Frequenztrennung: Porträts realistisch retuschieren

Porträts realistisch retuschieren Perfekte Freisteller in wenigen Minuten

in wenigen Minuten Gradationskurven: Die unterschätzten Farbmagier

Die unterschätzten Farbmagier Fine Art: So funktioniert die Raw-Mehrfachentwicklung

So funktioniert die Raw-Mehrfachentwicklung Lightroom-Akademie: Weißabgleich

Weißabgleich Montage-Projekt: Wellenreiter

Wellenreiter DOCMA hilft: Wolkenschrift | Bilder ersetzen | Retro-Texteffekt

Wolkenschrift | Bilder ersetzen | Retro-Texteffekt Bastel-Projekt: Negative und Dias digitalisieren mit der Kamera

Negative und Dias digitalisieren mit der Kamera Astro-Fotos aufnehmen und entwickeln

aufnehmen und entwickeln Microstock-Erfolg: Wie man mit Agenturfotos Geld verdient u.v.m.

Informieren Sie sich hier über die Inhalte des Heftes.

Wenn Sie die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können Sie hier ein Heft gratis bestellen.