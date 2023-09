Daniel Spohn: 24-Millimeter Storytelling

In der Fotografie sind Objektive mit 24mm Brennweite oft die stillen Helden des Storytellings. Sie schaffen eine ideale Balance zwischen einer weiten Perspektive und detailreichen Motiven. In diesem exklusiven Interview mit dem Fotografen Daniel Spohn, der sein neues 24mm F1,4 DG DN | Art Sigma-Objektiv bei einer Fototour durch Slowenien ausführlich getestet hat, werfen wir einen detaillierten Blick auf die Anwendung dieses Objektivs in der Reisefotografie.

DOCMA: Herr Spohn, Sie betonen gerne, dass Sie mit einem 24mm-Weitwinkel „genügend Story aufs Bild“ bekommen. Können Sie das näher ausführen und erklären, warum dies besonders wichtig für Ihre Art der Fotografie ist?

Daniel Spohn: Ein 24mm-Objektiv erlaubt mir, genug von der Umgebung einzufangen, um dem Betrachter ein Gefühl der Situation zu vermitteln, ohne dass der Hintergrund zu winzig und unbedeutend wirkt. Es vermeidet das Risiko eines überladenen Bildes, in dem zwar alles, aber gleichzeitig auch nichts zu sehen ist.

SIGMA 24mm F1,4 DG DN | Art – F16 – 3/5s- ISO 200

DOCMA: Inwiefern kann die Entscheidung, lediglich ein 24mm Objektiv auf eine Fotoreise mitzunehmen, die Kreativität fördern?

Daniel Spohn: Ich nenne das Kreativität durch Reduktion. Es bedeutet für mich, dass ich mich gezielt auf Kompositionen konzentriere, die zu einer spezifischen Brennweite passen, und ich nicht durch die Unmenge an Möglichkeiten abgelenkt werde, die mir Zoom-Objektive bieten würden. Es hilft mir, fokussierter und bewusster zu arbeiten und kreative Lösungen innerhalb dieser Begrenzung zu finden.

SIGMA 24mm F1,4 DG DN | Art – F16 – 1,3s- ISO 200

DOCMA: Welchen spezifischen Vorteil sehen Sie in der Verwendung eines 24mm Weitwinkel Objektivs in der Landschafts- und Naturfotografie, insbesondere in Gegenden wie dem Triglav Nationalpark?

Daniel Spohn: Das 24er Objektiv erlaubt es, weitreichende Landschaften und Naturphänomene, wie Gipfelformationen und Wasserfälle, gekonnt einzufangen, und dabei dennoch eine konkrete Geschichte zu erzählen. Es verleiht den Bildern eine klare Perspektive und betont sowohl die Weite der Landschaft als auch feine Details.

SIGMA 24mm F1,4 DG DN | Art – F16 – 1,6s- ISO 200

DOCMA: Die Fotografie der Sterne scheint eine Ihrer Leidenschaften zu sein. Wie hilft Ihnen die Offenblende von F1,4 des 24mm Objektivs dabei, die Milchstraße in all ihrer Pracht festzuhalten?

Daniel Spohn: Die Offenblende von F1,4 ermöglicht es, mehr Licht einzufangen, was essentiell ist, um Sterne und die Milchstraße zu fotografieren, besonders in Gegenden mit wenig Lichtverschmutzung, wie im Triglav Nationalpark. Diese Blendenöffnung erlaubt kürzere Belichtungszeiten und geringere ISO-Werte, was die Bildqualität verbessert.

SIGMA 24mm F1,4 DG DN | Art – F1,4 – 10s- ISO 3.200

DOCMA: Wie gehen Sie vor, um mit einem 24mm Objektiv nicht zu viele Informationen in einer alpinen Landschaft einzufangen und den Fokus klar zu isolieren? Haben Sie Tipps zur Komposition im Hoch- und Querformat?

Daniel Spohn: Um ein klares Hauptmotiv zu haben und nicht zu viele Informationen ins Bild zu bringen, verwende ich oft – wie man hier bei der Bildauswahl gut sieht – das Hochformat. Bei der 24mm Brennweite kann ich genug vom Vordergrund zeigen, um eine Situation erlebbar zu machen, ohne dass die Berge am Horizont zu klein erscheinen. Im Querformat achte ich auf eine flachere, bodennahe Perspektive, um dem Blick im Vordergrund mehr Freiraum zu geben.

F16 – ISO 200 – 1/2s

DOCMA: Filter spielen oft eine wesentliche Rolle in der Landschaftsfotografie. Wie integrieren Sie diese in Ihre Arbeit mit dem 24mm Objektiv und welchen Einfluss haben sie auf das Endergebnis Ihrer Bilder?

Daniel Spohn: Ich verwende oft Pol- und Graufilter um Reflexionen zu kontrollieren und die Belichtungszeit zu verlängern. Das 24mm Objektiv ermöglicht die Verwendung von Einschraubfiltern und anderen gängigen Filtersystemen, und sogar mit einem Adapter treten keine Vignettierungen auf.

DOCMA: Wie verändern die reduzierten Abmessungen und das geringere Gewicht des 24mm Objektivs Ihre Arbeit, und wie wirken sich diese Faktoren auf Ihre Mobilität und Flexibilität während einer Fototour aus?

Daniel Spohn: Die reduzierten Abmessungen und das geringere Gewicht des 24mm Objektivs machen das Fotografieren komfortabler, besonders auf längeren Touren. Es erhöht die Mobilität und macht das Wechseln der Perspektive einfacher, ohne dabei auf Qualität und Funktionalität zu verzichten.

DOCMA: Sie sprechen von perfektem Licht, das nach Unwettern auftreten kann. Wie gehen Sie vor, um solche Momente optimal einzufangen?

Daniel Spohn: Ich investiere viel Zeit in die Suche nach der perfekten Perspektive und dem optimalen Standpunkt und wechsle diesen nicht, auch wenn das Wetter kurz umschlägt. Das 24mm Objektiv mit seinem integrierten Staub- und Spritzwasserschutz ermöglicht es mir, in solchen Momenten auszuharren und auf das perfekte Licht zu warten. Es gibt nichts Besseres, als das goldene Licht nach einem Unwetter einzufangen.

Vielen Dank für das Gespräch! Es gibt uns einen faszinierenden Einblick in die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der 24mm Brennweite in der Reisefotografie.

Daniel Spohn, Jahrgang 1981, ist als Fotograf und Biologe weltweit auf der Suche nach einzigartigen und spannenden Geschichten.

Instagram | Webseiten: www.naturimfokus.com & www.danielspohn.de