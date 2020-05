Bundesregierung: Unterstützungsmaßnahmen für Verschwörungstheoretiker

Samstagabend, 2. Mai 2020, Tagesschau. Am Nachmittag protestierten in Stuttgart mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Beschränkungen. Wie die Medien berichten, zählten zu den Teilnehmern unter anderem Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und Anhänger der Pegida-Bewegung. Zeitgleich demonstrierte die Bundesregierung ihre Unterstützung für die dort aufgestellten Forderungen.

Montage: Doc Baumann, nach einer Szene des Tagesschau von der Sitzung der Bundesregierung am 2.5.2020

Es gibt ja viele Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Bill Gates steckt dahinter. Die Chinesen haben das Virus durch Genmanipulation geschaffen und es ist ihnen aus dem Hochsicherheitslabor in Wuhan entwischt. Das Ganze wird nur hochgespielt und ist letztlich nicht schlimmer als jede Grippewelle (wie auch unser Gesundheitsminister vorausschauend noch am 23. Januar verkündete ).

Nach manchen dieser Verschwörungstheorien wird die eigentlich nicht sonderlich bedenkliche Erkrankung hochgespielt und ihre Gefährlichkeit maßlos übertrieben, um unsere Rechte einzuschränken und uns unsere Freiheit zu nehmen. (Dabei hat gerade das Bundesverfassungsgericht die Demo in Stuttgart per Eilentscheidung genehmigt.) Natürlich nahm man es in Stuttgart mit Abstandhalten und Maskentragen nicht so genau. Das eint die Pegida-Anhänger mit den Muslimen in Idlip, die dicht gedrängt in der Moschee beten, weil alles ohnehin in Allahs Händen liegt. Mag sein … oder in denen der natürlichen Selektion.

„Merkel, Spahn, Wieler, Drosten haben die Bürger belogen“ war auf einem der Plakate zu lesen. Was wohl heißen soll: Die ganzen angeblichen Eindämmungsmaßnahmen, Abstände, Masken, ausgefallene Fußballspiele und geschlossene Kneipen oder Spielplätze dienen nur dazu, die Bevölkerung zu quälen und zu entrechten. Denn die da oben wissen genau, dass an den Warnungen letztlich nichts dran ist; es sollen nur Angst und Panik verbreitet werden.

Dass man für diese üblen Machenschaften mal nebenbei weltweit die Wirtschaft den Bach runtergehen lässt, ohne dass mächtige Konzerne, Banken und Hedgefonts das durchschauen und an die Öffentlichkeit bringen, mag seltsam erscheinen. Also müssen die irgendwie selbst Teil der Verschwörung sein – schließlich gibt es genug Menschen und Firmen, die sich in der Krise eine goldene Nase verdienen. Wir Normalbürger blicken da bloß nicht durch.

Nun, wie ließe sich ein solcher Verdacht gegen die Bundesregierung beweisen? Ausgangsthese: Wenn die da oben in Berlin genau wissen, dass alle Warnungen eigentlich Blödsinn sind, dass Masken und Abstandsregeln sowieso völlig überflüssig sind, dann würden sie das von den Bürgern zwar fordern, aber sich selbst natürlich nicht dran halten.

Und – was zeigen uns die Nachrichtensendungen von nahezu jedem Sitzungsbeginn unserer Regierungsmannschaft? Freundliches Händeschütteln und Schulterklopfen, zusammengesteckte Köpfe beim vertraulichen Gespräch, Tummeln der Politiker mit Körperkontakt wie auf der Tanzfläche einer Disko. Masken? Nöö! Abstand? Ha, ha!

Als sich am 17. April Minister Spahn und hessische Politiker samt Anhang an der Uniklinik Gießen wie die Sardinen in einem Aufzug quetschten, waren Spott und Schelte in den Medien – zu recht – groß. Dass bei nahezu jedem Fernsehbericht aus dem Bundeskabinett ein Gedränge herrscht wie auf dem Wochenmarkt eines Dritte-Welt-Slums, scheint dagegen niemanden aufzuregen.

Mich regt es auf, jedes Mal! Wie können diese Herrschaften so miserable Vorbilder sein? Physikerin Merkel, Gesundheitsminister Spahn, Kanzleramtsminister und Minister für besondere Aufgaben Helge Braun, selbst Mediziner? Mit ihrem unverantwortlichen Verhalten kippen sie hektoliterweise Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker, die nun mit guten Gründen argumentieren könnten: Wenn was dran wäre am notwendigen Schutz durch Abstand halten, würden die es ja wohl zuerst tun. Und da das nicht der Fall ist …

Die Szene können Sie sich auf tagesschau.de HIER anschauen (ab 00:02:09).

Vorsichtshalber, nachdem mir einige Leser/innen den Text zur Trumpschen intravenösen Vergabe von Desinfektionsmitteln wegen möglicher Míssverständlichkeit übel genommen haben: Ich halte die Corona-Pandemie für hochgefährlich – ebenso die einschneidenden, schwierigen und unangenehmen – und oft vielleicht sogar zu laschen – Einschränkungen der Grundrechte für leider unumgänglich. So lange, wie unbedingt nötig.

Mag sein, dass an der Vermutung mit dem Viren-Ausbruch aus dem Labor in Wuhan sogar was dran ist. Dass dessen Chef es abstreitet, ist genauso wenig verwunderlich wie dass Trump es behauptet. Der eine wie der andere würde das auch tun, wenn das Gegenteil der Fall wäre.

Schön übrigens, wie sich Trump mit seinen zahllosen Lügen sein eigenes Glaubwürdigkeitsgrab geschaufelt hat: Vielleicht ist an seiner Behauptung was dran, US-Wissenschaftler hätten schon vor Jahren nach einem Besuch des Hochsicherheitslabors vor mangelnden Sicherheitsvorkehrungen gewarnt. Mag sein, mag aber auch nicht sein. So wird die Welt eben, wenn man sich nur mit Lügen und Fake News über Wasser halten kann.