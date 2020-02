Eine weitere Modding-Spezialität kann über eBay in der ehemaligen UdSSR bestellt werden und erfordert keine Bastelei. Das Helios 44-2 ist dort mit einer umgebauten Blende erhältlich, die ab f/4 quadratische Spitzlichter im Bokeh erzeugt.

Das Zauberwort für die eBay Suche nach einem solchen Objektiv lautet „Helios 44 Square Bokeh“.

Abgeblendet bilden die Lamellen ein Quadrat und erzeugen im Bokeh eckige Spitzlichter.

Zenitar 50/1.7 ME-1

Das Zenitar 50/1.7 ME-1 stammt aus den 1980er Jahren und erzeugt von Haus aus quadratische Lichter im Bokeh, weil es nur zwei Blendelamellen besitzt. Ausführliche Informationen zur ungewöhnlichen Konstruktion des Zenitar finden sich hier. Bei Ebay werden für dieses Objektiv, im Gegensatz zum günstigen Helios 44, dreistellige Preise aufgerufen.

Vergrößerungsobjektive

Adaptierte Vergrößerungsobjektive, früher in der Dunkelkammer eingesetzt, bieten ebenfalls ausgefallene Effekte im Bokeh. Auch das Anaret S 50/4.5 von Meopta erzeugt abgeblendet quadratische Lichter im Bokeh. Diese Optiken haben in der Regel ein M39-Gewinde und werden mittels Adapterring über ein Helicoid, auch Makroschnecke genannt, mit der Kamera verbunden. Maßgeschneiderte Adapter für solche Objektive bietet Hans-Jürgen Diener beispielsweise hier an.

Achtung: Suchtgefahr!

Der Digicamclub bietet für Liebhaber des besonderen Bokeh auf über 90 Seiten weitere Beispiele für ungewöhnliches Bokeh.

Ein praktischer Führer durch die Welt alter und manuell fokussierender Objektive für digital arbeitende Fotografen. Als Hardcover-Ausgabe und Tablet/iPad-optimiertes ePaper hier im DOCMA-Shop erhältlich.