Altglas-Info live: Online-Kurs am 26.10.2021

Bernd Kieckhöfel, Autor des erfolgreichen Buches „Vintageobjektive“, das Ende des Jahres in der 6. erweiterten Auflage bei DOCMA erscheint, bietet in Zusammenarbeit mit der VHS im Norden des Landkreises München den Online-Kurs „Digital fotografieren mit alten Objektiven“ an.

Welcher Griff lohnt sich? Und von welchen Angeboten lässt man besser die Finger? Mit etwas Grundwissen fällt die Entscheidung leicht, ein gutes Objektiv auszuwählen.

Im Kurs vermittelt unser Erfolgsautor die wichtigsten Informationen, um mit alten, manuell fokussierenden Objektive und Digitalkameras zu fotografieren. Dieses Wissen hilft, Frust und Fehlkäufe zu vermeiden. Im dreistündigen Live-Event gibt es Raum und Gelegenheit für individuelle Fragen rund um das Fotografieren mit alten Objektiven. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.

Was lässt sich wie adaptieren? Wer sich im Internet auf die Suche nach Adaptern begibt, um alte Objektive an moderne Kameras anzuschließen, kann leicht in Verwirrung geraten.

Altglas-Info live: Inhalte

Warum es sich lohnt, mit alten Objektiven zu fotografieren

Anders sehen lernen: Wenn der Blick sich an die Brennweite anpasst

Was das Fotografieren mit Offenblende besonders macht

Welche Motive eignen sich besonders gut?

Starten mit der vorhandenen Kamera

Frust und Fehlkäufe vermeiden: Altglas-Basics

Das Auflagemaß verstehen

Adapterkunde: Was eignet sich für welchen Zweck?

NEU: Megadap Autofokus-Adapter

Günstige Zweitkameras für Altglas

Wenn die Kamera mit alten Linsen zickt

Lichtriesen und Zoom-Objektive

Objektive aussuchen und kaufen

Angebote, von denen man besser die Finger lassen sollte

Trioplan-Fotografie: Welches ist das Beste Trioplan?

Der M42-Standard und die Alternativen

Welche alten Weitwinkel sind digital sinnvoll nutzbar?

Was bewirkt Lens-Modding und wie geht das?

NEU: Polaroid-Objektive adaptieren

Handhabung: Alte Optiken brauchen besondere Behandlung

Manuell Fokussieren mit Digitalkameras

Alte Polaroid-Objektive erlauben bizarre Effekte. Die Motivüberlagerung und Bildwirkung ist im Sucher erkennbar. Das Bild entsteht in der Kamera ohne Photoshop-Aktionen am PC.

Das Ausgangsbild für die Komposition fällt im Vorübergehen kaum auf.

Positives Feedback

Bernd Kieckhöfel hat den Kurs mehrfach als erfolgreiche Präsenzveranstaltung für verschiedene Volkshochschulen im Großraum München durchgeführt. In diesem Jahr wird, aus gegebenem Anlass, nur ein Online-Kurs angeboten. Die gute Nachricht: So ist eine bundesweite Teilnahme möglich.

Wer bisher nur ein Kit-Zoomobjektiv benutzt hat, könnte erstaunt sein, was eine gut ausgesuchte alte Festbrennweite optisch leisten kann.

Trioplan-Objektive ermöglichen Aufnahmen, wie es keine andere Optik vermag. Mit ein wenig Glück finden sich geeignete Optiken schon ab 20 Euro.

Anmeldung und Kosten

Eine Anmeldung kann nur über die VHS erfolgen, dieser Link führt direkt dorthin. Termin: 26.10.2021 von 19 bis 22 Uhr. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Technische Voraussetzungen: Internetzugang, PC mit Web-Cam oder Notebook mit integrierter Kamera.