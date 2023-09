Agenda 2030: Hunger beenden

Es ist Zeit, über die Art und Weise nachzudenken, wie wir Lebensmittel produzieren, sie handeln und konsumieren. Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei können nicht nur Hunger vermeiden und nahrhafte Lebensmittel für alle bereitstellen, sondern auch ein angemessenes Einkommen generieren. Gleichzeitig würden sie eine ländliche Entwicklung fördern, die auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist und die Umwelt schützt.

Die Bedrohung unserer Ressourcen

Derzeit erleben wir eine rasche Zerstörung unserer Böden, Süßwasserquellen, Ozeane, Wälder, kurz der Biodiversität. Der Klimawandel setzt diese Ressourcen noch stärker unter Druck und erhöht das Risiko von Naturkatastrophen wie Dürren und Überschwemmungen. Viele Menschen in ländlichen Gebieten sind gezwungen, in die Städte zu ziehen. Die unzureichende Ernährungssicherheit führt dazu, dass Millionen von Kinder aufgrund von Unterernährung leiden.

Der Handlungsbedarf

Um die 815 Millionen Menschen zu ernähren, die heute Hunger leiden, und die voraussichtlich zusätzlichen zwei Milliarden Menschen bis 2050, die von Unterernährung betroffen sein werden, ist ein grundlegender Wandel im globalen Ernährungs- und Landwirtschaftssystem erforderlich. Investitionen in die Landwirtschaft sind entscheidend, um die Produktivität zu steigern, und nachhaltige Nahrungsmittelproduktionssysteme sind notwendig, um den Hunger zu bekämpfen.

Die Zahl der hungernden Menschen steigt weiter. Im Jahr 2017 litten 821 Millionen Menschen an Unterernährung, im Vergleich zu 784 Millionen im Jahr 2015.

Unsere Entscheidungen heute werden die Ernährungssicherheit und die Umwelt für kommende Generationen maßgeblich beeinflussen.

George Steinmetz: Den Planeten ernähren

Die Hühnermastanlage der CP-Gruppe verarbeitet 120 Millionen Hühner pro Jahr. Über 2 000 Mitarbeiter arbeiten in einer einzigen Acht-Stunden-Schicht. 90 Prozent der Hühner sind für den Inlandsverbrauch und 10 Prozent für den Export bestimmt. Alle Teile der Tiere werden verwertet, sogar das Hühnerfett wird für Farben verwendet, und die Federn werden zu Pulver für Tierfutter verarbeitet. Die inneren Organe, Füsse und Köpfe werden für den menschlichen Verzehr verkauft. Diese Anlage beliefert die meisten der großen Fast-Food-Marken in China, darunter McDonalds, KFC, Burger King usw.

© George Steinmetz

Die Geschichte der Menschheit ist eng mit der Domestizierung von Pflanzen und der Umwandlung von Land in Ackerland verbunden. Mit einer voraussichtlichen Weltbevölkerung von 9,7 Milliarden Menschen bis 2050 und steigendem Lebensstandard in Entwicklungsländern steht die Welt vor der enormen Aufgabe, die Nahrungsmittelproduktion nahezu zu verdoppeln. „Feed the Planet“ ist ein zehnjähriges Projekt, das die drängende Herausforderung der Welternährung erforscht, während gleichzeitig die natürliche Umwelt und die Tierwelt geschützt werden sollen.

Die Verbindung zwischen Ernährung und Umwelt

Koppert Cress Gewächshäuser für den Anbau von Mikrogrünen in den Westlands in den Niederlanden. Koppert hat einen Markt für hydroponisch gezüchtete Sprossen entwickelt, die einen intensiven und besonderen Geschmack haben und von Gourmetköchen für Salate und Garnierungen verwendet werden. Sie verwenden LED-Beleuchtung mit rosa Spektrum, um das Tageslicht an bewölkten Tagen und in den Wintermonaten zu ergänzen und das ganze Jahr über gleichmässig ideale Wachstumsbedingungen zu gewährleisten. Pflanzen absorbieren nicht alle Wellenlängen gleichmässig, und die rosafarbenen LEDs sind ein effizienterer Weg, um Strom in Pflanzenwachstum umzuwandeln.

© George Steinmetz

Die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel produzieren, hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Oftmals bleiben die Produktionsprozesse in der Lebensmittelindustrie jedoch im Verborgenen. Der Zugang zu Informationen über unsere Lebensmittel ist von entscheidender Bedeutung für die persönlichen Entscheidungen, die wir treffen, und für ihren kollektiven Einfluss auf die Umwelt.

Ein Fotograf auf der Mission

Mähdrescher versammeln sich in der letzten Woche der Sojabohnenernte auf der Fazenda Piratini, einem 25 Tausend-Hektar-Betrieb auf gedüngtem, unbewässertem Land. Sie gehört der SLC Agricola. SLC Agricola ist der grösste Sojabohnenproduzent Brasiliens und bewirtschaftet über 600 000 Hektar mit Sojabohnen, Mais und Baumwolle. Sie verfügen über Wetterstationen auf den Feldern, um den Ertrag pro Quadratmeter zu messen und mit Düngemitteln, Saatzeitpunkt, Anbaumethode usw. zu vergleichen, um die Produktivität zu messen und zu verbessern. Sie praktizieren Direktsaat und pflanzen alle 3 bis 4 Jahre eine Deckfrucht (Capim brachiaria) an, damit sich der Boden erholen kann. © George Steinmetz

George Steinmetz, ein Dokumentarfotograf mit über 40 großen Fotoessays für National Geographic, leitet das Projekt Feed the Planet. Er wurde dreimal mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet und erhielt Anerkennung von Pictures of the Year mit dem Environmental Vision Award sowie eine Auszeichnung des Overseas Press Club. Als Abenteurer des Jahres 2008 von National Geographic und mit einer Million Instagram-Followern ist er bekannt für seine einzigartigen Luftaufnahmen, die er mit Drohnen und einem motorisierten Gleitschirm einfängt.