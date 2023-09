Agenda 2023: Armut beenden

Trotz erheblicher Fortschritte in der Bekämpfung der globalen Armut bleibt dieses drängende Problem weiterhin bestehen. Ende 2015 lebte fast jeder Zehnte weltweit immer noch von weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag und Kopf. In Ost- und Südostasien wurden beachtliche Erfolge erzielt, doch in Afrika südlich der Sahara leben immer noch bis zu 42 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

Integratives Wirtschaftswachstum

Um nachhaltige Lösungen zu schaffen, muss das Wirtschaftswachstum inklusiv sein. Dies bedeutet, dass es Arbeitsplätze schaffen und die Geschlechtergleichstellung fördern muss. Die Einführung von sozialen Schutzsystemen ist dabei von entscheidender Bedeutung, insbesondere in katastrophengefährdeten Regionen und angesichts wirtschaftlicher Risiken. Diese Systeme stärken die Resilienz der Bevölkerung bei unerwarteten wirtschaftlichen Verlusten nach Katastrophen und tragen dazu bei, die extreme Armut in den am stärksten verarmten Gebieten zu überwinden.

Beeindruckende Zahlen

Im Jahr 2015 lebten immer noch 736 Millionen Menschen in extremer Armut, davon allein 413 Millionen in Afrika südlich der Sahara.

25 Jahre zuvor, also 1990 am Ende des Kalten Krieges, waren es insgesamt noch fast zwei Milliarden. In diesem 25 Jahren ist die Weltbevölkerung allerdings um weitere rund zwei Milliarden Menschen angewachsen, die heute nicht in extremer Armut leben.

Renée C. Byer: Leben von einem Dollar am Tag

Festtanz. Dominga Illari, 70 Jahre, links, und Manuela Quispe Avile, 70 Jahre, rechts, tanzen nach der Kartoffelernte. Avile ist die Landbesitzerin, und Illari arbeitet für sie im Austausch für Lebensmittel, nicht für Geld, in Santiago de Okola, Bolivien. In dieser Region ist die Selbstversorgung durch die Landwirtschaft die Lebensgrundlage der armen Landbevölkerung. Familien arbeiten oft gemeinsam an der Kartoffelernte, um sich selbst zu ernähren. In einer Höhe von etwa 3 400 Metern ist nicht nur die Hitze der Sonne sehr intensiv, sondern die Tage und Nächte können auch sehr kalt werden.

© Renée C. Byer

Die Welt der extremen Armut ist ein Ort voller Nöte, aber auch von unerschütterlichem Willen und Träumen. Renée C. Byer, eine mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Fotojournalistin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Welt in einer fesselnden und bewegenden Serie von Fotos und Berichten zu dokumentieren.

Ein Blick auf das Leben der Armen

Arbeiten, um zu überleben. Auf einer Müllhalde für Elektroschrott in Ghana, Westafrika, die fast alles tötet, was sie berührt, sucht die acht-jährige Fati zusammen mit anderen Kindern nach allem, was sie gegen Geld eintauschen kann. Während sie einen Eimer mit dem wenigen Metall, das sie gefunden hat, auf dem Kopf balanciert, laufen ihr Tränen über das Gesicht. Die leidet unter Schmerzen, die von Malaria herrühren, an der sie vor einigen Jahren erkrankt ist. Das ist die Arbeit, die sie leisten musste, um zu überleben. Seit der Veröffentlichung dieses Fotos wurde Fati geholfen und sie besucht nun eine Schule in der Hoffnung, Krankenschwester zu werden.

© Renée C. Byer

In zehn Ländern auf vier Kontinenten begab sich Byer auf Reisen, um Einzelpersonen und Familien zu treffen, die am Rande des Überlebens stehen und mit nur etwa einem US-Dollar pro Tag auskommen müssen. In ihren eindrucksvollen Porträts und begleitenden Geschichten teilen diese Menschen ihre Nöte, Freuden und Träume für die Zukunft.

Byer gibt jenen eine Stimme, die sonst oft ungehört bleiben. Ihre Bilder und die Geschichten, die sie erzählt, vermitteln die Tragödien und Hoffnungen dieser Menschen, die oft wenig Aussicht auf eine Veränderung ihres Schicksals haben. Viele von ihnen träumen von einer besseren Zukunft für ihre Kinder.

Solarbetriebene Dusche. In der Charan-Slumsiedlung kommen die Kinder in den Genuss einer morgendlichen Dusche, die ihnen bisher nicht vergönnt war. So können sie sauber in den Tag starten und sich von der oft lähmenden Hitze in Indien erholen. Die solarbetriebene

Duschanlage war ein Geschenk des Tong-Len Wohltätigkeitsfonds in Dharamsala, Indien. Die Duschanlage eröffnet ihnen eine neue Welt, denn zuvor konnten die meisten dieser Kinder nur in einem örtlichen Bach baden und auch nur dann, wenn es nicht galt, andere Pflichten zu erfüllen.

© Renée C. Byer

Die Ausstellung und ihr Zweck

Die Ausstellung “Living On A Dollar A Day” basiert auf dem gleichnamigen Buch von Renée C. Byer. Sie schafft eine Schnittstelle zwischen Betrachtern und den porträtierten Menschen, indem sie durch Bilder und Erzählungen eine sehr persönliche Erfahrung ermöglicht, die uns alle betrifft. Ihr Ziel ist es, Verständnis und Empathie zu wecken und die Bereitschaft zu fördern, gegen extreme Armut aktiv vorzugehen.