Webinar zu Capture One Pro 10

Phase One bietet am Donnerstag, den 26. Januar 2017, um 12:00 Uhr ein einstündiges, deutschsprachiges Webinar zur Raw-Workflowsoftware Capture One Pro 10 an.

Das Webinar richtet sich an Fotografen, die noch wenig bis keine Erfahrung mit der Software haben. Sie bekommen einen Überblick über das Arbeiten mit Sitzungen und Katalogen sowie verschiedene Verarbeitungsoptionen und die Stapelverarbeitung. Außerdem wird die Bedienung der Werkzeuge erklärt und ein typischer Workflow – vom Import der Bilddaten bis zur Ausgabe – gezeigt.

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos, erfordert aber eine Registrierung mit Vor- und Nachnahme sowie E-Mail-Adresse. Hier geht’s zur Anmeldung.